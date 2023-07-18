  • Alwasat News
Atwasat

«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 07:50 مساء
«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية
الممثل الكندي راين غوسلينغ والممثلة الأوسترالية مارغو روبي على السجادة الزهرية في العرض الأوروبي الأول لفيلم «باربي» في وسط لندن في 12 يوليو 2023
alwasat radio

تجتاح موجة من اللون الزهري دور السينما في العالم هذا الأسبوع مع إطلاق فيلم «باربي» في مختلف دول العالم، الذي يتناول قصة الدمية الأشهر في العالم، مع حملة تسويقية مكثفة.

وأبقي عنصر المفاجأة محيطًا بالفيلم المرتقب الذي يبدأ عرضه وسط إضراب الممثلين في هوليوود، وهو يتوجه إلى جمهور من المراهقين والبالغين. وتداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية بكثافة المشاهد الأولى للفيلم الذي تؤدي فيه «مارغو روبي» دور «باربي»، فيما يجسد «راين غوسلينغ» دور صديقها «كِن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتولى الممثلة التي شاركت في فيلم «وولف أوف وول ستريت» وأخيرا في «بابيلون»، تجسيد الدمية الشقراء الشهيرة. وفي أحد مقاطع الفيديو الترويجية، استعاضت عن كعبها العالي التقليدي بصندل «بيركنستوك» تعبيرًا عن ابتعادها عن عالم «باربي لاند» المثالي للنزول إلى أرض واقع الحياة العصرية.

ويحفل الفيلم بمشاهد لافتة بصريًا، منها مثلًا «راين غوسلينغ» عاري الصدر مرتديًا معطفًا من الفرو أو متدحرجًا على مزلقة، و«مارغو روبي» تقود سيارة باربي مصنوعة بالكامل من البلاستيك أو تقفز من سطح بيت الدمى، أو الاثنان على لوحي تزحلق أصفرين على شاطئ كاليفورنيا.

ومن شأن تنوع فريق الممثلين في الفيلم أن يستقطب جمهورًا ينتمي إلى أجيال مختلفة. وقالت «مارغو روبي» لوكالة «فرانس برس وهي تسير على السجادة الحمراء خلال العرض الأوروبي الأول للفيلم في لندن، إن هذا العمل «ممتع ومضحك جدًا». لكن روبي، هي أيضًا منتجة مشاركة، رأت أنه أيضًا «ذكي جدًا، ولديه الكثير ليقوله»، ولاحظت أن «ما مِن فيلم آخر يشبه هذا».

- الفلبين تجيز عرض فيلم «باربي» بشروط
- فيتنام تحظر فيلم «باربي» بسبب خريطة لبحر الصين الجنوبي

«غريتا جيرويغ» تواصل الصعود
وفيما تُبرِز الشركة المصنعة البعد النسائي التحرري الذي تمثله باربي، مركزة على مجموعة المهن التي تزاولها، ومنها مضيفة جوية وجراحة ورائد فضاء وسوى ذلك، يرى فيها منتقدوها رمزًا للقوالب الجمالية التقليدية ولهاجس النحافة. أما مخرجة الفيلم «غريتا جيرويغ» فترى أنها «كانت في بعض النواحي سابقة للثقافة السائدة، في حين كانت متأخرة في جوانب أخرى»، لكنّها «شكلت موضوعًا للنقاش منذ 64 عامًا».

ويسهم هذا الفيلم الذي يُتوقع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا هذا الصيف في تسليط الأضواء بشكل غير مسبوق على هذه المخرجة والممثلة(39 عامًا)، الآتية من السينما المستقلة والتي برزت في الفيلم الكوميدي «فرانسيس ها» العام 2012.

وبفضل تعاونها في الكتابة مجددًا مع مخرج «فرانسيس ها» و«ماريدج ستوري» شريك حياتها «نوا بومباك»، تُواصل «جيرويغ» مسيرتها التصاعدية. فبعدما اقتبست العام 2020 رواية «ليتل ويمن» سينمائيًا في فيلم من بطولة «إيما واتسون» و«فلورنس بيو»، ستعمل قريبًا على اقتباس رواية أخرى للشاشة الكبيرة هي «ذي كرونيكلز أو نارنيا» يُعرض عبر «نتفليكس».

أما شركة «ماتيل» للألعاب التي تصنع دمى باربي، فيأتي الفيلم في الوقت المناسب لإنعاش صورة دميتها، وجعلها مصدر إلهام لمفهوم «قوة الفتاة» في مرحلة تتكثف فيها الانتقادات للنظام الأبوي ولثقل الأعراف وللتمييز على أساس الجنس.

«باربي».. أكثر الألعاب مبيعًا في العالم
وأصبحت باربي التي أُطلقت قبل 64 عامًا إحدى أكثر الألعاب مبيعًا في العالم. لكنّ عالمها يبدو أيضًا بعيدًا من التطلعات إلى محاربة القوالب النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإلى مزيد من التنوع. واللوحة بالتالي ليست وردية تجاريًا، إذ تراجعت مبيعات قسم الدمى في شركة «ماتيل» بنسبة 9% العام 2022.

ومن هذا المنطلق، لم تعد باربي تقتصر على نموذج الفتاة البيضاء البشرة والشقراء الشعر الذي طبعها حصريًا طوال عقود، ولم تعد مقاساتها البدنية مثالية لا تمتلكها فعلياً إلا قلة من النساء في المجتمع البشري، بل خضع عالم باربي لعملية تجميل كبيرة منذ العام 2016، فأكثرت الشركة من نماذج باربي التي تعبّر عن التنوّع والاختلاف، ومنها الممتلئة والقصيرة القامة والفارعة الطول. وباتت التشكيلة اليوم تضم الآن أكثر من 175 نموذجًا مختلفًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث ...
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية جديدة
المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية ...
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري...
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم...
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر...
المزيد
«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية
«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية...
نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام الجيزة
نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام ......
ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة» مع المرض
ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة»......
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا...
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي ......
المزيد