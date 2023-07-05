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فيتنام تحظر فيلم «باربي» بسبب خريطة لبحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 10:22 صباحا
فيتنام تحظر فيلم «باربي» بسبب خريطة لبحر الصين الجنوبي
المثلة الأسترالية مارغوت روبي تلتقي معجبين عند إطللاق فيلم «باربي» يوليو 2023. (أ ف ب)
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حظرت فيتنام فيلم «باربي» المقبل من العرض في دُور السينما بسبب مشاهد تتضمن خريطة تُظهر مناطق تؤكد الصين سيادتها عليها في بحر الصين الجنوبي، على ما أعلنت وسائل إعلام حكومية الإثنين.

هذا الفيلم الكوميدي الخيالي عن الدمية الشهيرة، من إخراج «غريتا غيرويغ » وبطولة «مارغوت روبي» و«ريان غوسلينغ»، كان مقررا أن يُعرض على مستوى البلاد في فيتنام اعتبارا من 21 يوليو حسب وكالة «فرانس برس».

لكن وسائل إعلام حكومية ذكرت أن مواعيد عرض الفيلم سُحبت من المواقع الإلكترونية التابعة لسلاسل السينما الرئيسية في البلاد، بعد قرار حكومي بحظر الفيلم بسبب مشاهد تظهر ما يسمى بخط القطاعات التسعة.
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ولطالما استخدمت الصين ما يُسمى بخط القطاعات التسعة لتوضيح مطالباتها الواسعة على معظم أنحاء البحر الغني بالموارد، ما أثار باستمرار استياء هانوي التي تطالب أيضا بأجزاء من الممر المائي.

وقال مدير قسم السينما الفيتنامية في كين ثانه، «شاهد مجلس مراجعة الأفلام هذا الفيلم واتخذ قرارا بحظر عرضه في فيتنام بسبب انتهاك مرتبط بخط القطاعات التسعة».

وأفادت وسيلة إعلام حكومية أخرى هي «تيين فونغ»، بأن المشهد الذي يُظهر خط القطاعات التسعة ظهر مرات عدة في الفيلم.

وفي فيتنام الشيوعية، يتعين أن تحظى جميع الأفلام بموافقة هيئات رقابية تحظر أي مشاهد تتضمن عنفا غير مبرر أو إيحاءات جنسية أو مواد حساسة سياسيا.

منع فيلم «Uncharted»
في العام الماضي، مُنع عرض فيلم الحركة والمغامرات «Uncharted»، من بطولة «توم هولاند»، في صالات السينما الفيتنامية بسبب مشاهد تتضمن خط القطاعات التسعة.

اقتطاع مشاهد فنية مماثلة
وفي العام 2018، اقتطعت فيتنام مشهدا من الفيلم الكوميدي الرومانسية «كريزي ريتش إيجنز» ظهرت فيه حقيبة فاخرة عليها خريطة للعالم تُظهر جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها الخاضعة لسيطرة بكين.

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وفي العام التالي، سحبت هانوي فيلم الرسوم المتحركة «Abominable» من صالات السينما للسبب نفسه، بينما طُلب من نتفليكس العام الماضي التخلي عن حلقات من مسلسل«Pine Gap» تحتوي على مشاهد مماثلة.

ويحتوي بحر الصين الجنوبي على مخزونات كبيرة من النفط والغاز وممرات ملاحية، وكثيرا ما عبر جيران بكين عن الخشية من أن يكون الجار العملاق يسعى لتوسيع سيطرته على البحر.

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