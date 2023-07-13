  • Alwasat News
Atwasat

الفلبين تجيز عرض فيلم «باربي» بشروط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 12:27 مساء
الفلبين تجيز عرض فيلم «باربي» بشروط
المثلة الأسترالية مارغوت روبي بطلة فيلم «باربي» الجديد. 2 يوليو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت سلطات الرقابة الفلبينية الأربعاء أنها أجازت عرض فيلم «باربي» الأميركي في دور السينما، شرط أن تظلل الشركة الموزعة خريطة تُظهر مناطق تؤكد الصين سيادتها عليها في بحر الصين الجنوبي، ومن المقرر بدء عرض الفيلم، وهو من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة مارغوت روبي وراين غوسلينغ، في الفلبين بتاريخ 19 يوليو.

وبعد مراجعة الفيلم مرتين والتشاور مع مسؤولين من وزارة الخارجية وخبراء في القانون، أعلنت اللجنة الحكومية لمراجعة الأفلام والأعمال التلفزيونية أنها ستسمح بعرض الفيلم داخل دور السينما، وبدأت السلطات الفلبينية بمراجعة فيلم «باربي» الأسبوع الماضي بعدما حظرت فيتنام هذا العمل بسبب مشاهد تتضمن خريطة تُظهر مناطق تؤكد الصين سيادتها عليها في بحر الصين الجنوبي.

 رحلة باربي الخيالية
وبعد مشاهدة الفيلم «بتمعّن»، أشارت السلطات الفلبينية إلى أن «الخريطة الكاريكاتورية» لا تظهر ما يُسمى بـ«خط القطاعات التسعة» الذي تستخدمه الصين لتوضيح مطالباتها الواسعة على معظم أنحاء البحر الغني بالموارد، بل مسار رحلة باربي الخيالية إلى «العالم الحقيقي»، على ما أوضحت اللجنة في بيان.

وفي رسالة موجهة إلى سناتور فلبيني انتقد الفيلم لـ«انتهاكه حقوق الصيادين الفلبينيين»، أكدت اللجنة أنها طلبت من استوديوهات «وارنر براذرز» «تظليل» الخطوط المنقطة المثيرة للجدل على الخريطة، وأوضحت اللجنة أن الخطوط المنقطة المرسومة بأسلوب «أقرب إلى خط طفل» تظهر في أماكن عدة على خريطة مناطق من المفترض أنها تمثل أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، ولم تجد اللجنة على الخريطة سوى ثمانية خطوط منقطة يُفترض أنها تشكل «آسيا»، وأشارت في الرسالة نفسها إلى أن «الفلبين وماليزيا وإندونيسيا غير موجودة على الخريطة».

ولم ترد «وارنر براذرز» بعدما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معها، إلا أن ناطقًا باسم الشركة أكد أن الخريطة هي «رسم بقلم تلوين مشابه لرسمة أنجزها طفل ولم يكن الهدف منها إبداء أي موقف، على ما نقلت مجلة فرايتي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة «أديب الحرية» العالمي
وفاة «أديب الحرية» العالمي
حريق يأتي على تمثال «فينوس» في نابولي
حريق يأتي على تمثال «فينوس» في نابولي
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
فرانس برس: هوليوود في حال ترقّب لاحتمال بدء الممثلين إضراباً
فرانس برس: هوليوود في حال ترقّب لاحتمال بدء الممثلين إضراباً
«ساكسيشن» يتصدر سباق جوائز «إيمي» بـ27 ترشيحا
«ساكسيشن» يتصدر سباق جوائز «إيمي» بـ27 ترشيحا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
الفنان ضياء عزيز ضياء وإبداع الضوء واللون
الفنان ضياء عزيز ضياء وإبداع الضوء واللون...
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية...
المزيد
عرض استمارات 9 مواقع تاريخية مرشحة للتسجيل في «إيسيسكو»
عرض استمارات 9 مواقع تاريخية مرشحة للتسجيل في «إيسيسكو»...
المعرفة الاستعمارية تحت «مجهر» المولدي الأحمر
المعرفة الاستعمارية تحت «مجهر» المولدي الأحمر...
الفلبين تجيز عرض فيلم «باربي» بشروط
الفلبين تجيز عرض فيلم «باربي» بشروط...
«ساكسيشن» يتصدر سباق جوائز «إيمي» بـ27 ترشيحا
«ساكسيشن» يتصدر سباق جوائز «إيمي» بـ27 ترشيحا...
فرانس برس: هوليوود في حال ترقّب لاحتمال بدء الممثلين إضراباً
فرانس برس: هوليوود في حال ترقّب لاحتمال بدء الممثلين إضراباً...
المزيد