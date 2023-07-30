بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

طرابلس - بوابة الوسط

أعلن بيت إسكندر للفنون أسماء الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة بيت إسكندر «مجال المدرسة الحروفية» في نسختها الرابعة.

وفاز الفنان أحمد عون بالمركز الأول بجائزة مالية قدرها سبعة آلاف دينار، فيما حصل على المركز الثاني الفنان سالم محمد المزوغي بجائزة مالية خمسة آلاف دينار، ونال الفنان أحمد الشريف المركز الثالث بجائزة ثلاثة آلاف دينار، إلى جانب الجوائز التشجيعية التي منحتها لجنة التحكيم للفنانين المشاركين والتي ذهبت إلى كل من: الفنانة أميمة سليمان، والفنانة فريحة الوافي، والفنان طارق محمد، بالترتيب.

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تكونت لجنة تحكيم الجائزة من الفنان والخطاط محمد الخروبي رئيسًا، وعضوية كل من الفنانين التشكيليين صبري سلطان وأحمد البارودي.

وأوضح مدير بيت إسكندر للفنون مصطفى إسكندر أن المسابقة تهدف إلى الاهتمام بفن الخط، وإبراز جمالياته وتنمية التذوق الجمالي.

وقال الفنان محمد الخروبي، في كلمة لجنة الجائزة، إن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 63 مشاركًا، ترشح 27 عملاً، وهي الموجودة في قاعات العرض، منوهًا بأن الفنانين الحاصلين على التراتيب الأولى سيشاركون في معرض «دواية» خلال نسخته المقبلة.

مزجت الأعمال الفائزة بجوائز المسابقة في أساليبها بين الطابع الكلاسيكي في الخطوط، ومحاكاة الأسلوب الحديث في المدارس التشكيلية، واستلهمت أدواتها النص القرآني، والأقوال المأثورة، والحكم والأمثال.

جانب من الأعمال المشاركة (بوابة الوسط)

جانب من الأعمال المشاركة (بوابة الوسط)

جانب من الأعمال المشاركة (بوابة الوسط)

جانب من الأعمال المشاركة (بوابة الوسط)

جانب من الأعمال المشاركة (بوابة الوسط)

جانب من الأعمال المشاركة (بوابة الوسط)

جانب من الأعمال المشاركة (بوابة الوسط)

تكريم أحد الفائزين في المسابقة (بوابة الوسط)