مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان الشعر الفصيح باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الشاعر الليبي عبدالسلام بوحجر مع عدد كبير من الشعراء العرب في الدورة الخامسة من مهرجان الشعر العربي المنعقدة بمدينة اسطنبول التركية خلال الأيام من 15 إلى 17 من شهر يوليو الجاري.

وسبق أن شارك في الدورة الرابعة من العام الماضي في المهرجان نفسه أربعة شعراء ليبيين، وهم «محمد المزوغي وحمزة الحاسي واهليل البيجو ومحمود العوامي».

والجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من العام قبل الماضي جاءت باسم الشاعر الليبي الراحل عبدالمولى البغدادي، وفاءً وتكريمًا له ولمسيرته الإبداعية.

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وسبق أن غادر الشاعر الليبي عبدالسلام بوحجر قائمة الـ20 متسابقًا في المرحلة النهائية من أمير الشعراء بعد مشاركة فريدة ومثيرة للجدل في مرحلتها الأخيرة.

وأرجع المتابعون سبب إقصاء بوحجر إلى موقفه الشهير مع لجنة التحكيم في مرحلة التصفيات عندما أحرجها في خطأ لغوي لم يرتكبه، لكنّ أعضاءها حاولوا الضغط عليه الأمر الذي خلف ردود فعل كبيرة حول كفاءة اللجنة المشرفة على المسابقة.