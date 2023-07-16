  • Alwasat News
Atwasat

مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان الشعر الفصيح باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 08:41 مساء
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان الشعر الفصيح باسطنبول
الشاعر الليبي عبدالسلام بوحجر خلال مشاركته في مسابقة أمير الشعراء (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يشارك الشاعر الليبي عبدالسلام بوحجر مع عدد كبير من الشعراء العرب في الدورة الخامسة من مهرجان الشعر العربي المنعقدة بمدينة اسطنبول التركية خلال الأيام من 15 إلى 17 من شهر يوليو الجاري.

وسبق أن شارك في الدورة الرابعة من العام الماضي في المهرجان نفسه أربعة شعراء ليبيين، وهم «محمد المزوغي وحمزة الحاسي واهليل البيجو ومحمود العوامي».

والجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من العام قبل الماضي جاءت باسم الشاعر الليبي الراحل عبدالمولى البغدادي، وفاءً وتكريمًا له ولمسيرته الإبداعية.

- «الثقافة» تكرم الشاعر عبدالسلام أبوحجر.. والوزيرة تستقبله في مكتبها
- بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)

وسبق أن غادر الشاعر الليبي عبدالسلام بوحجر قائمة الـ20 متسابقًا في المرحلة النهائية من أمير الشعراء بعد مشاركة فريدة ومثيرة للجدل في مرحلتها الأخيرة.

وأرجع المتابعون سبب إقصاء بوحجر إلى موقفه الشهير مع لجنة التحكيم في مرحلة التصفيات عندما أحرجها في خطأ لغوي لم يرتكبه، لكنّ أعضاءها حاولوا الضغط عليه الأمر الذي خلف ردود فعل كبيرة حول كفاءة اللجنة المشرفة على المسابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - خارطة طريق مجلسي النواب والدولة في ليبيا

كاريكاتير حليم - خارطة طريق مجلسي النواب والدولة في ليبيا
«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة

«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة
تأهل الملعب الليبي والنصر زليتن والشموع والنهضة والقرضابية لتصفيات الصعود للممتاز

تأهل الملعب الليبي والنصر زليتن والشموع والنهضة والقرضابية لتصفيات الصعود ...
فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل الدبيبة

فيديو.. الاتحاد يتمسك بتأجيل الجولة الخامسة من سداسي التتويج ويطالب بتدخل ...
رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف

رونالدو: فوز النصر بالدوري السعودي أهم من حصولي على لقب الهداف
ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025

ميسي يوقع رسمياً لنادي إنتر ميامي الأميركي حتى عام 2025
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة

الأهلي بنغازي يفوز على النصر في إياب رباعي نهائيات دوري كرة السلة
خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات

خبير نفطي يستبعد إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا طالت الإغلاقات
ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟

ماذا بعد دعوة باتيلي وموافقة مجلس الدولة على مقترح القوانين الانتخابية؟
كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!

كاريكاتير خيري - الأزمة السياسية في ليبيا!
ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية

ما قبل الإقفالات.. معركة النفط بين ضغوط الخارج و«لجنة المنفي» والحراسة القضائية
«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ

«ناسا» تكتشف عناصر للحياة في نهر عمره 3.5 مليار سنة على المريخ
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»

قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت

ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس وبنغازي»

باحث تركي بمؤسسة «كارنيغي» يستشرف «مستقبل العلاقات التركية مع حكومة طرابلس ...
الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري «معلقة»

الأهلي بنغازي يرفع أزمة سداسي التتويج لـ«فيفا» و«كاف» ويعتبر بطولة الدوري ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم
سببان وراء فشل المفاوضات.. وممثلو هوليوود بدأوا إضرابهم
انطلاق عروض فيلم رسوم متحركة للمخرج الياباني هاياو ميازاكي قد يكون الأخير له
انطلاق عروض فيلم رسوم متحركة للمخرج الياباني هاياو ميازاكي قد ...
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
قصة القنبلة الذرية على طريقة كريستوفر نولان في «أوبنهايمر»
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم...
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر...
«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء الصناعي
«لا تسرقوا أصواتنا».. صرخة مدوية لفنانين في مواجهة الذكاء ......
المزيد
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان الشعر الفصيح باسطنبول
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان الشعر الفصيح باسطنبول...
وفاة المغنية والممثلة الفرنسية البريطانية جين بيركين عن 76 عاما
وفاة المغنية والممثلة الفرنسية البريطانية جين بيركين عن 76 ......
«دواية» تحتفي بأول ديوان فردي لقصيدة البيت الواحد
«دواية» تحتفي بأول ديوان فردي لقصيدة البيت الواحد...
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي
الكشف عن ملابسات وفاة ابنة بريسلي...
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان...
المزيد