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بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 02:40 مساء
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)
الفلسطينية لامار مرعب، يمين، والشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (الإنترنت)
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طرحت المطربة الفلسطينية لامار مرعب قصيدة «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر والتي ألقاها خلال مشاركته في برنامج «أمير الشعراء» على قناة «أبوظبي». القصيدة من ألحان وتوزيع وإنتاج مهران مرعب.

وغادر الشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر قائمة الـ20 متسابقا في المرحلة النهائية من أمير الشعراء بعد مشاركة فريدة ومثيرة للجدل في مرحلتها الأخيرة.

وأرجع المتابعون سبب إقصاء أبوحجر إلى موقفه الشهير مع لجنة التحكيم في مرحلة التصفيات عندما أحرجها في خطأ لغوي لم يرتكبه لكن أعضاءها حاولوا الضغط عليه الأمر الذي خلف ردود فعل كبيرة حول كفاءة اللجنة المشرفة على المسابقة، حسب «بوابة أفريقيا الإخبارية».

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يشار إلى أن لامار ومهران مرعب فنانان فلسطينيان بدآ مشروعهما الفني بداية العام 2014 وهو بمثابة مساحة خاصة للتأليف الموسيقي لمهران، من خلال تلحين كلمات قصائد لشعراء فلسطينيين وعرب من المحيط إلى الخليج، وغنائها من قبل الفنانة لامار والكورال الغنائي، ولديهما سلسلة من الأغاني والمشاريع التي يعملان عليها.

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