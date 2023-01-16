«الثقافة» تكرم الشاعر عبدالسلام أبوحجر.. والوزيرة تستقبله في مكتبها

القاهرة - بوابة الوسط: محمود الغول

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، الأحد، في ديوان الوزارة، الشاعر عبدالسلام أبوحجر المشارك في «مسابقة أمير الشعراء»، لهذا الموسم.

وقالت صفحة الوزارة في «فيسبوك» إن «الوزيرة أثنت على دماثة الخلق والإبداع المتميز والأدب الجم الذي تميز به الشاعر خلال مشاركته في المسابقة، وأشادت كذلك بكل المشاركات الليبية التي شرفت الوطن في محافل الشعر والثقافة، وأكدت أنها ستكون إضافة للأبداع والثقافة في بلادنا».

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فيما «أعرب الشاعر عبدالسلام أبوحجر عن شكره وتقديره للوزيرة على حسن الاستقبال والتكريم، وعبر عن امتنانه لكل من دعمه وواكبه خلال وبعد فعاليات المسابقة والتي كان لها كبير الأثر».

وأشار والد الشاعر الأديب سعيد أبوحجر إلى أن «هذا الاستقبال والتكريم دليل على الحرص الذي توليه الوزارة للشعراء والأدباء والمثقفين خاصة الشباب منهم، معتبرا أن هذا التكريم تكريما لكل شباب ليبيا».

تكريم ووسام

وكانت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أقامت، السبت، حفل تكريم للشاعر الليبي، بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والمثقفين ووكيلي الوزارة لشؤون المسرح والفنون ولشؤون البرامج والأنشطة ووكيل وزارة الشباب ورئيس الهيئة العامة للصحافة، ورئيس مجمع اللغة العربية ومندوبي جامعة الدعوة الإسلامية ومستشاري المجتمع المدني إلى جانب حضور إعلامي كبير لمختلف وسائل الإعلام.

وأقيم الحفل بقاعة وجدة بمدينة الريقاتة السياحية بطرابلس، وتخلله عديد الفقرات استهلت بالقرآن الكريم والنشيد الوطني وتوالت الكلمات التي أشادت بالمستوى الكبير الذي يتميز به الشاعر في مجال اللغة وحسه الشعري الكبير الذي لاقي استحسان الجميع.

وحسب صفحة الوزارة في «فيسبوك»: «أجمعت جل الكلمات على أن تكريم أبوحجر هو تكريم لكل الشعراء والمبدعين كونه مثل ليبيا أفضل تمثيل بخلقه وأدبه وعلمه، وأظهر الصورة الحقيقية للشاب الليبي المثقف.

وخلال الحفل منح الشاعر وسام اللغة العربية والعديد من الدروع وشهادات التقدير وبعض الهدايا التشجيعية، كما أقيم على هامش حفل التكريم أمسية شعرية شارك فيها نخبة مميزة من شعراء الفصحي.

وزيرة الثقافة مبروكة توغي تستقبل الشاعر عبدالسلام أبوحجر (فيسبوك)

تكريم الشاعر عبدالسلام أبوحجر (فيسبوك)

تكريم الشاعر عبدالسلام أبوحجر (فيسبوك)