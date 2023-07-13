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عرض استمارات 9 مواقع تاريخية مرشحة للتسجيل في «إيسيسكو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 01:41 مساء
عرض استمارات 9 مواقع تاريخية مرشحة للتسجيل في «إيسيسكو»
اجتماع لجنة التراث المشكلة من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، 13 يوليو 2023، (جهاز إدارة المدن التاريخية)
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استعرضت لجنة التراث المشكلة من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية استمارات تسعة مواقع تاريخية مرشحة للتسجيل في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الـ«إيسيسكو».

وانتهت اللجنة من المراجعة النهائية لتلك الاستمارات، كما عرض عضو اللجنة طلال بيرون استمارة ترشيح موقع كهف مرقص في الأثرون بالساحل الشرقي، حسب بيان جهاز إدارة المدن التاريخية الذي استضاف اجتماع اللجنة اليوم الخميس.

واتفق أعضاء اللجنة على تكثيف الاجتماعات الأسبوع المقبل لعرض باقي الاستمارات قبل إحالتها إلى الـ«إيسيسكو» لتسجيلها ووضعها على لائحة التراث الإسلامي.

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