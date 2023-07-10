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انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش الأردني في 26 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 04:25 مساء
انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش الأردني في 26 يوليو
امرأة أردنية تسير في الموقع الأثري في جرش في شمال الأردن. (أ ف ب)
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تنطلق في 26 يوليو الجاري الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش الأردني للثقافات والفنون بمشاركة مغنّين وفرق موسيقية محلية وأجنبية، على ما أعلن المنظمون، اليوم الإثنين.

ويُقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية (51 كيلومتراً شمال عمان) من 26 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي، بحسب «فرانس برس».

وتتخلل البرنامج حفلات لمغنّين عرب بينهم، هاني شاكر وجورج وسوف وراغب علامة ونجوى كرم وصابر الرباعي ووائل كفوري وعبير نعمة وجورج نعمة وخالد عبد الرحمن، وأردنييون بينهم عمر العبداللات ونداء شرارة وديانا كرزون.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي في مؤتمر صحفي، إن «المهرجان سيشهد 343 فعالية فنية وخمس فعاليات ثقافية وأكثر من ألفي مشارك محلي وألف مشارك آخر من خارج الأردن تقام فعالياتهم على 23 مسرح على امتداد الأردن».

حفل افتتاح يشارك فيه 80 فناناً 
وأوضح أن «حفل الافتتاح الذي سيشارك فيه 80 فناناً يحمل عنوان (نهر الذهب) وهو عبارة عن عمل فني غنائي استعراضي يبرز مدينة جرش كمهد للحضارات ومدينة تحتفي بالإنسانية والفنون منذ عبق التاريخ مروراً بالعصر الإغريقي والنبطي والروماني والإسلامي وإلى يومنا هذا». 

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وأشار إلى أن «حفل الافتتاح سيعرض لوحات فنية استعراضية تعكس الحضارات المتعاقبة، متضمنة عناصر الحياة كالأرض والهواء والماء والنار». وأضاف أن «شعار مهرجان جرش للعام الحالي هو يستمر بالفرح كدلالة على استمرار الفرح ومستذكرين الاحتفالات التي رافقت زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني».

وعقد الأمير الحسين قرانه على السعودية رجوة آل سيف، في الأول من يونيو بحضور أفراد عائلات حاكمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وستشارك في المهرجان فرق شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية من بينها فرقة الموسيقى العربية - دار الأوبرا المصرية، ستقدم عروضها الموسيقية الفنية المختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.

أمسيات شعرية وبرامج موسيقية 
كما سيشهد المهرجان أمسيات شعرية وبرامج موسيقية مختلفة للأطفال اعتباراً من سن ثلاث سنوات وسيجري كذلك تخصيص جناح خاص لمصابي متلازمة داون لعرض إبداعاتهم.

وكان مهرجان جرش انطلق عام 1981، واستمر حتى العام 2007 ليحل محله مهرجان الأردن في عمان، إلا أنه استُؤنف مجدداً عام 2011. وأُلغي المهرجان عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، لكنه أستؤنف العام الماضي.

وتعتبر جرش من أهم المدن الأثرية في الأردن، إذ يعود تاريخها إلى عهد الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد وهي تشتهر بأعمدتها ومدرجاتها وساحاتها ومعابدها وكنائسها، وهي إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة.

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