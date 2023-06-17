«ديزني» تعيد إحياء شخصياتها لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها

القاهرة - بوابة الوسط

لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها، تعتزم استوديوهات «ديزني» إنتاج عمل يجمع مختلف أبطالها ضمن قصة خيالية مرتبطة بعيد الميلاد، تكريمًا لشخصيات مثل «بينوكيو» وغيره من شخصياتها الشهيرة، على الرغم من موجة صرف الموظفين التي تطال «ديزني».

وكشفت «ديزني» النقاب، خلال الدورة السابعة والأربعين من مهرجان آنسي الدولي للرسوم المتحركة، عن مشاهد أولى من فيلمها «ويش» المُرتقب طرحه نهاية العام، بالإضافة إلى عرض خُصّص لفيلم «إليمنتل» الذي تنتجه بالشراكة مع استديوهات «بيكسار»، وظهور لرسام الصور المتحركة الخاص بها إريك غولدبرغ.

فيلم «ويش» المرتقب

وتتمحور قصة «ويش» على الشابة آشا (17 عامًا) التي يُطلب منها أن تصبح متدرّبةً لدى الملك ماغنيفيكو القادر على تحقيق الرغبات.

وبعد أن يخيب أملها في الحاكم الساحر، ويسيء جدها (100 سنة) ووالدتها فهمها، تترك منزلها وتبدأ في الغناء... قبل أن تتمنّى أمنية تظهر من خلالها كرة من الطاقة على شكل نجمة اسمها «ستار». وبعد التواصل معها، تبدأ النباتات والحيوانات في الكلام... والغناء.

وتوضح مؤلفة العمل ومديرة الابتكار لدى «ديزني» جنيفر لي، أن «عرض الفيلم سيبدأ عرضه في دور السينما ولن يُطرح عبر منصة ديزني، لأن أعمالاً مماثلة أُنتجت لتُعرَض في صالات السينما».

ولن يكون للفيلم مصير مشابه لما حصل مع فيلم «أفالونيا» الذي طُرح منذ البداية عبر «ديزني+»، بسبب استياء الشركة الأميركية من مواعيد وسائل الإعلام.

وأُنتج «ويش» نزولاً عند رغبة جنيفر لي وكريس باك، اللذين توليا إخراج فيلم «فروزن»، في الاحتفاء بالذكرى المئوية للمجموعة.

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500 بطل في عمل واحد

ومن الجوانب المُكَرَّمة أيضًا التصميم الغرافيكي الأصلي الثلاثي الأبعاد مع الثنائي الأبعاد، لهذا الفيلم المستوحى من «سليبينغ بيوتي»، والذي اعتمدته «ديزني» حتى الآن فقط في الأفلام القصيرة، في وقت كانت المنافسة تشهد تقدمًا على غرار ما اعتمدته شركة «سوني» مع فيلم «سبايدر-مان: أكروس ذي سبايدر - فيرس».

والجمعة، كان النجم الفعلي لمهرجان «آنسي» فيلم «وانس أبان ايه ستوديو» الذي سيُطرح في دور السينما قبل «ويش»، وحظي باستحسان كبير.

وهذا العمل الذي استغرق إنتاجه سنتين، يمزج بين التقنية الثنائية والثلاثية الأبعاد، ويعيد إبراز نحو 500 بطل من «ديزني»، بدءاً من دونالد وصولًا إلى إلسا ومرورًا بستيتش وألادان.

ويقول دان أبراهام، أحد مبتكري الفيلم، إن «99% مما كنا نرغب في تحقيقه في هذا العمل أُنجز»، مضيفًا «أن عددًا كبيرًا من العاملين في ديزني عرضوا أن يشاركوا في إنتاج الفيلم».

تسريح آلاف العاملين

ورغم كل ما تحققه «ديزني» إلا أن هذه الشركة ليست في أفضل فترة من تاريخها، فسعيًا لتحقيق أرباح لمنصات البث التدفقي الخاصة بها كـ«ديزني+» التي خسرت في نهاية عام 2022، وللمرة الأولى، عددًا من مشتركيها، أعلنت المجموعة هذا الشتاء عزمها على فصل سبعة آلاف شخص.

وفيما عادت إلى دور السينما تحديدًا مع فيلمها «إليمنتل» الذي يبدأ عرضه الأربعاء في فرنسا، تواصل «ديزني» تعزيز محتواها عبر الإنترنت.

وتواصل استوديوهات «ديزني» الترويج للتنوع كما في فيلم «ويش» ومسلسلها المستقبلي المخصص للأطفال «ديزني جونيور أرييل» الذي يحكي عن حورية بحر صغيرة سوداء.