الحرب الروسية - الأوكرانية تُلغي كتابا أميركيا تدور أحداثه في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت الروائية الأميركية إليزابيث غيلبرت، مؤلفة الكتاب الشهير «Eat, pray, love» (طعام - صلاة - حب)، عن طرح كتابها الجديد الذي أعلنته الفترة الماضية، والذي تدور أحداثه في روسيا، نتيجة موجة ردود وتعليقات من قرّاء أوكرانيين عبّروا عن غضبهم وحزنهم وخيبة أملهم وألمهم من قرار نشر المؤلفة عملا تدور أحداثه في روسيا، في ظل معاناتهم الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

وذكرت المؤلفة، في رسالة فيديو نشرتها الإثنين على حسابها في «إنستغرام»: «الآن ليس الوقت المناسب لنشر هذا الكتاب»، الذي يحمل عنوان «The Snow Forest» (غابة الثلج)، وتدور أحداثه في سيبيريا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «لا أريد أن أضيف إلى آلام الأشخاص الذين عانوا، وما زالوا، آلاما شديدة». واختتمت المؤلفة رسالة الفيديو: «سأحذف هذا الكتاب من جدول النشر»، مؤكدة أنها تعمل «على مشروعات كتب أخرى».