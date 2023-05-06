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قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 10:28 صباحا
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
من معرض «تشوزن ميموري» في متحف الفن الحديث في نيويورك، 1 مايو 2023. (أ ف ب)
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يقدم متحف الفن الحديث في نيويورك قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري من خلال معرض يضم أعمالا فنية لفنانين معاصرين. من خلال 65 عملا فنيا، يعيد 40 فنانا من أجيال مختلفة يتمتعون بأساليب متنوعة، تفسير تاريخ المنطقة كما رواه رسامو خرائط ومبشرون وعلماء، وفق وكالة «فرانس برس».

معرض «تشوزن ميموري»
ويشكل معرض «تشوزن ميموري» المُقام حتى التاسع من سبتمبر والذي يضم رسوماً وصوراً ومنحوتات وشرائط فيديو، جزءا من مجموعة الفنزويلية باتريسيا فيلبس دي سيسنيروس، وهبتها هاوية الجمع للمتحف النيويوركي. ويقدم الفنانون «قراءات جديدة لتاريخ» أميركا اللاتينية الاستعماري ولإحياء تراثها الثقافي، حسب إدارة المتحف.

وأشارت أمينة الفن الخاص بأميركا اللاتينية في المتحف الأرجنتينية إينيس كاتزنستاين، إلى أن «الأعمال الفنية تحمل نظرة نقدية عن الاستعمار الأوروبي لأميركا اللاتينية». ورأى منظمو المعرض أنّ البنى الاستعمارية مستمرة في تكييف أنظمة القيم حول الثقافات القديمة والعمل والطبيعة، لأنّ «الماضي لم ينته بصورة تامة»، وفق قولهم.

وتشكل أعمال معروضة في المتحف جزءًا من مجموعة فيلبس دي سيسنيروس التي تبرعت بـ250 عملا فنيا إلى متحف الفن الحديث لـ25 سنة. وفي العام 2016، أنشأت الفنزويلية التي تعد بين أبرز هواة الجمع في العالم، معهدا بحثيا مخصصا للفن الخاص بأميركا اللاتينية. ويضم متحف الفن الحديث في نيويورك أكثر من خمسة آلاف عمل فني حديث ومعاصر من هذه المنطقة.

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