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«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» يهيمن على جوائز «سبيريت»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 03:31 مساء
«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» يهيمن على جوائز «سبيريت»
الممثل الأميركي - الفيتنامي كي هوي كوان بعد تسلمه جائزته كأفضل ممثل في دور ثانوي بسانتا مونيكا، 4 مارس 2023 (أ ف ب)
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حصد فيلم الخيال العلمي الكوميدي «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» سبع مكافآت جديدة، السبت، في حفلة توزيع جوائز «سبيريت أووردز» للسينما المستقلة، بما يشمل فئة أفضل فيلم، قبل أسبوع من حفلة «الأوسكار».

وبرز هذا الفيلم الروائي في كل الفئات التي رُشح لها، خلال الحدث الذي نُظم على الشاطئ في سانتا مونيكا بمدينة لوس أنجليس، والذي يكرّم الأفلام ذات الميزانيات المنخفضة والمتوسطة، وفق «فرانس برس».

وقال دانيال شاينرت، أحد مخرجَي الفيلم، لدى تسلّم الجائزة الأخيرة خلال الأمسية «هذا كثير علينا. نحن محظوظون للغاية!».

كما تمت مكافأة الممثلتين ميشيل يوه وستيفاني هسو، وكذلك الممثل كي هوي كوان، في فئات تنافس فيها الفنانون من دون تمييز بين الجنسين، للمرة الأولى في تاريخ الحدث.

كما فاز المخرجان الأميركيان دانيال شاينرت ودانيال كوان بجائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو، وحصل فيلمهما أيضا على جائزة أفضل توليف سينمائي.

عوالم موازية
ويروي هذا الفيلم المستقل الذي أنتج بميزانية 25 مليون دولار، قصة مالكة مغسلة، أدت دورها الممثلة الماليزية ميشيل يوه، أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في عوالم موازية.

- جوائز «سبيريت» تعزز حظوظ «غيت آوت» في الأوسكار

وحقق الفيلم نجاحا ساحقا العام الماضي، إذ جمع إيرادات قاربت مئة مليون دولار في كل أنحاء العالم، ورُشح 11 مرة لجوائز «الأوسكار» التي تقام حفلة توزيعها، الأحد، المقبل ويُعتبر «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» الأوفر حظا فيها.

كما يمكن لأفلام أخرى أن تدخل بزخم أكبر إلى حفلة «الأوسكار» بفضل جوائز حصلت عليها في حفلة توزيع جوائز «سبيريت»، خصوصا «آل ذي بيوتي أند ذي بلودشد» (أفضل فيلم وثائقي)، «أفتر صن» (أفضل فيلم أول)، أو حتى «تار» (أفضل تصوير سينمائي).

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