  • Alwasat News
Atwasat

نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:32 مساء
نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب
جانب من حضور معرض حسام ضرار وماهر دياب (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

في مساحة تجمع عناصر فنية متنوعة من عالم التأثيرات غير المرئية فيما بين الواقع والخيال، انطلق معرض الفن التشكيلي المشترك للفنانين حسام ضرار وماهر دياب في جاليري تاون هاوس، بحضور عدد من نجوم الفنون التشكيلية والسينما والأدب والمجتمع من بينهم النجمة يسرا والنجم حسين فهمي والمخرج أمير رمسيس والمنتجة شاهيناز العقاد والفنانة التشكيلية ريهام العدل والمصمم كريم مختجيان والسفير الإسباني بالقاهرة ألبارو إيرانثو جوتييريث، والممثل كريم قاسم والفنان صدقي صخر وغيرهم.

يستمر المعرض المشترك خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس في ساحة الفاكتوري ضمن جاليري تاون هاوس، يحمل معرض حسام اسم «غير مرئي»، بينما يقدم ماهر جولة ثانية لمعرضه «ما بين النوم واليقظة» الذي كان قد بدأه في نوفمبر 2022، وفقا لبيان.

في معرضه «غير مرئي»، يضع الفنان حسام ضرار تصوره لما لا يمكن رؤيته، ليخوض رحلة من البحث غير المباشر عن أسس الحياة. يشتق حسام الواقع غير المرئي من الطاقة، الأمواج والذبذبات التي تخلق سويا قوانين وقواعد لمعنى الحياة. تلك الطاقات المخزنة والمكتسبة، والترددات والاهتزازات التي تعكس الذات وما يحيط بنا، معا تشكل أفعالنا وردود أفعالنا المرئية؛ كل ما يحيط بنا في عالم الطاقات هذا يعتبر «غير مرئي»، لكنه يمثل أسس الحياة.

الحدود الضيقة للواقع
فهم هذه العناصر أصبح مصدرا للتواصل الإنساني والتفهم لدى حسام، فهي مفتاح للتلقي والاستيعاب والمخاطبة. ومن خلال هذا الفهم، يبني حسام عالما جديدا من تفاعلات الألوان والفراغات التي تعكس تداخلات الطاقة والأمواج.

منهم أنوشكا وصبري فواز.. النجوم في افتتاح معرض مجدي نجيب الجديد

وفي معرض «ما بين النوم واليقظة 2» يحاول ماهر دياب محو الحد الفاصل بين الواقع والخيال، ويشارك جمهوره محاولاته للوصول إلى اللاوعي الشخصي واستكشافه، ويطرح تساؤلاته حول مصدر الطاقة التي تمكن الفنان من استخدام الرمزية البصرية لصنع عوالم جديدة رغم أن الواقع يحصرنا جميعا في حدود وتركيبات بصرية مرتبطة بالواقع المحيط بنا، ليؤكد أننا جميعا لدينا القدرة على السمو إلى عوالم أخرى تفوق قدراتنا الذهنية وحواسنا مخترقين الحدود الضيقة للواقع.

افتتح ماهر دياب الجولة الأولى لمعرض «ما بين النوم واليقظة» في جاليري الزمالك خلال نوفمبر الماضي، وعرض خلاله أربعين قطعة فنية متنوعة ما بين لوحات ومنحوتات اعتمد في صنعها على مواد مختلفة من الفوم والمعادن والصخور والألوان الزيتية، وعبر من خلالهم عن المزج بين الأفكار والجوانب الروحية والواقع، محاولا الوصول إلى منطقة اللاوعي لديه واستكشافها.

جانب من معرض حسام ضرار وماهر دياب (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من معرض حسام ضرار وماهر دياب (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«نداء الماء» في «بيت إسكندر» يستنطق أوجاع الهجرة
«نداء الماء» في «بيت إسكندر» يستنطق أوجاع الهجرة
الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»
الفنان أحمد اللباد يصمم بوستر مهرجان «الإسماعيلية السينمائي»
سعد لمجرد يستأنف على حبسه في قضية الاغتصاب
سعد لمجرد يستأنف على حبسه في قضية الاغتصاب
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»
«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
المزيد
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو...
نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب
نجوم الفن في معرض مشترك لحسام ضرار وماهر دياب...
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية ......
«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»
«نتفليكس» تنقل مباشرة عرضا لكريس روك قبل توزيع «الأوسكار»...
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»...
المزيد