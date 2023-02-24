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السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 12:15 مساء
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»
المغني آر. كيلي في مدينة شيكاغو الأميركية، 26 يونيو 2019 (أ ف ب)
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يقضي المغني الأميركي آر. كيلي حاليا عقوبة السجن 30 عاما في قضية مرتبطة بجرائم جنسية، غير أن محكمة فدرالية في شيكاغو، حكمت عليه بالسجن 20 سنة في قضية أخرى تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض إباحية.

ولن يُضاف الحكم الجديد إلى ذلك السابق، إذ أصدر القاضي هاري لينينويبر أمرا يقضي بألا يمضي آر. كيلي سوى سنة واحدة إضافية في السجن بعد إكماله عقوبة الحبس 30 سنة التي صدرت بحقه في يونيو الفائت في نيويورك، وفق «فرانس برس».

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ودانت هيئة محلفين فدرالية في شيكاغو روبرت سيلفستر كيلي (56 عاما) باستغلال الأطفال في إنتاج مواد إباحية والتغرير بقاصر.

وعُرِضَت خلال جلسات المحاكمة مقتطفات من مقاطع فيديو تُظهر ممارسات عنف جنسي ارتكبها كيلي في حق فتيات قاصرات لم تكن إحداهن تتجاوز الرابعة عشرة.

إلا أن هيئة المحلفين برأت كيلي من تهم أخرى تتعلق بعرقلة عمل القضاء. وكان المغني الأميركي متهما بتعطيل مسار محاكمته المتعلقة باستغلال الأطفال في مواد إباحية العام 2008 من خلال دفعه إحدى الضحايا بواسطة التهديد والرشوة إلى عدم الإدلاء بشهادتها. وبرأته هيئة المحلفين بنهاية المحاكمة يومها.

وخلال محاكمته في نيويورك، أشار الضحايا إلى تكتيكات لجأ إليها المغني لجذب فتيات صغيرات جدا مستفيدا من شهرته، وبالتواطؤ مع مقربين منه.

ضحايا كثيرات
وروت ضحايا كثيرات أنهن التقين المغني على هامش حفلات له كان يعمد خلالها مقربون منه إلى إعطائهن قصاصات ورق عليها رقم هاتف المغني وعنوانه. وكان هؤلاء يعدونهن بمساعدة من المغني لهن في مسيرتهن الموسيقية.

لكن عوضا عن ذلك، كانت الضحايا يُرغمن على إقامة علاقات جنسية مع المغني ويُبقين أسيرات ضمن هذه المنظومة عبر «تدابير زجرية»، بحسب المدعين العامين.

واستطاع آر.كيلي المعروف عالميا بأغنيته «آي بيليف آي كان فلاي» التي بيعت منها 75 مليون نسخة، أن يبرز في عالم الموسيقى رغم التهم التي وجهت إليه في قضايا اعتداء جنسي.

ودين آر. كيلي في سبتمبر 2021 في نيويورك بإدارة «منظومة» استغلال جنسي لفتيات بينهن قاصرات مدى ثلاثة عقود، وحُكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 30 عاما.

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