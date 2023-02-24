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سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 10:33 صباحا
سعد لمجرد مهدد بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية لورا ب. (الإنترنت)
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أمام محكمة الجنايات في باريس، نفى سعد لمجرد أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا ب. أو أقام علاقة جنسية معها، لكن ذلك لم يمنع النيابة العامة الفرنسية، الخميس، من طلب سجن المغني المغربي سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقال المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات إن «لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب»، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته، وفق «فرانس برس».

- سعد لمجرد ينفي اغتصاب الشابة الفرنسية

وأضاف موليه أنه في محاكمات الاغتصاب «كثيرا ما نسمع عن تصريحات مقابل تصريحات لكن قبل التصريحات هناك الحقائق».

والأربعاء، روى النجم الغنائي المعروف في العالم العربي تفاصيل ما حصل عند لقائه الشابة في أكتوبر 2016.

روايات متطابقة
وتطابقت روايته في البداية مع رواية لورا، الثلاثاء، ومفادها بأن اللقاء بينهما حصل في ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق.

وتحدث لمجرد عما حصل في سيارة الأجرة فقال «أمسك أحدنا بيد الآخر، وامتدحت جمالها».

وأضاف «تعانقنا، ولم يكن عناق أصدقاء (...) كان أحدنا معجبا بالآخر. لم يكن الأمر جسديا فحسب، بل أحببت شخصيتها رغم أننا لم نكن تحدثنا سوى ساعتين».

وفي الغرفة، رقصا وتحادثا، ثم قالت له «آسفة، لم أكن أستطيع تقبيلك أمام الجميع». واعتبر لمجرد كلامها «إشارة»، فانحنى وقبّلها «قبلة طويلة». وعند هذه النقطة، بدأ الاختلاف بين الروايتين.

فلورا ب. قالت أمام المحكمة، الثلاثاء: «رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة»، ثم «تبادلنا القبلات. وفجأة، ضربني على رأسي».

وأمرها المغني حينها بخلع قميصها، فانصاعت له «مرعوبة»، على ما قالت باكية.

وواصلت لورا ب. روايتها، مشيرة إلى أنها لم تقوَ على كبح جماح سعد لمجرد الذي لكمها ثم اغتصبها قبل أن تنجح في صدّه من خلال «عضه في أسفل الظهر ولكمه»، قبل أن تغادر الغرفة واضعة حدا لهذا «الكابوس».

تهم اغتصاب أخرى 
أما لمجرد الذي يواجه تهم اغتصاب أخرى مشابهة جدا في المغرب والولايات المتحدة وفرنسا، يرفض التحدث عنها، فروى أنهما كانا يخلعان ملابسهما عندما شعر «بخدش مؤلم جدا» على ظهره.

وأضاف «فعلت شيئا ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. لقد كان رد فعل لا إراديا، لست فخورا به»، مذكّرا بأنه كان قد شرب كحولا وتعاطى الكوكايين.

وأضاف «ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، فالرجل الحقيقي لا يفعل ذلك».

ثم خاطب القاضية قائلا «حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير: أنا، سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا ب. بأي طريقة».

ومن دون أن يستدير، توجه إلى لورا قائلا «آسف لرد الفعل العنيف هذا، لم أكن أريد أن أجعلك تبكين».

مستقبلي وعائلتي وحياتي وسمعتي
وأضاف المغني الذي حصد مئات الملايين من المشاهدات على «يوتيوب» باكيا «في المقابل، مستقبلي وعائلتي وحياتي وسمعتي... كلانا في موقف سيئ. أحاول أن أبتسم، وأصنع مقاطع فيديو، لكنني لا أشعر بالابتسام».

وسألته القاضية فريديريك ألين أكثر من مرة، هل استفسر من لورا «لماذا تصرفت على هذا النحو» ما دام الأمر «سوء فهم».

وأجاب لمجرد «لا أقول إنها كذبت، بل أقول إنها وقعت في خطأ ربما». ويصدر الحكم في القضية الجمعة.

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