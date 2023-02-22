بالصور: تفاصيل حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، مساء الثلاثاء، أسماء الفائزين بجوائز دروته التاسعة، وذلك من خلال حفل أقيم في مسرح سيد درويش (أوبر الإسكندرية).

بدأ الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الفنانين والضيوف الأجانب وأعضاء لجان التحكيم بالسلام الوطني، حيث جرى عرض تقرير عن فعاليات المهرجان وبرومو للأفلام التي شاركت بالدورة التاسعة، كما جرى عرض لقطات من ورشة المخرج خالد الحجر، الذي كان قد حرص على منح شباب الورشة شهادات تقدير على مجهوداتهم.

كما عرض برومو خاصا عن ورشة المخرجة نيفين شلبي للأطفال والتي أكدت في كلمتها على أنها تقدم للمرة الأولى ورشة للأطفال في المهرجان، وجرى اختيار المشاركين بها بعناية شديدة، إذ جرى تنفيذ عشرة أفلام منهم ستة روائية قصيرة وأربعة تسجيلية وسط أجواء من التعاون الكبير.

من جانبه، أكد رئيس المهرجان، المخرج محمد محمود، أن الدورة التاسعة شهدت تطورا ملحوظا على مستوى الأفلام، وشارك بها أعمالا من عدة دول للمرة الأولى، معربا عن سعادته بردود أفعال الطلبة بعد حضور «ماستر كلاس» المخرج محمد ياسين والمهندس أنسي أبوسيف.

وأشار رئيس المهرجان إلى أن «الإسكندرية للفيلم القصير» هدفه دائما تطوير مهارات الشباب وتشجيعهم، موجها الشكر لوزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، وهيئة تنشيط السياحة ودار أوبرا الإسكندرية على استضافة حفلي الافتتاح والختام، ودعم المهرجانات طوال الوقت. كما وجه الشكر للمخرجين خالد الحجر ونيفين شلبي على الورش مع الطلاب، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما على دعمه المستمر للمهرجان، وجمهور الإسكندرية على حضور العروض باستمرار.

وعبر الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر، عن سعادته بمستوى الأفلام المعروضة هذا العام، وإقبال الجمهور الكثيف على السينما.

وجاءت قائمة جوائز المهرجان كالتالي:

مسابقة الفيلم الروائي الدولي

- جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500 دولار «ثلاث حبات الملح» (فرنسا) إخراج إنجريد شيخاوي.

- جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة «جبار» (بلجيكا) إخراج فاليري كارنوي.

- تنويه خاص لفيلم «أبواب» (لبنان) ريبال شديد.

مسابقة الفيلم الوثائقي الدولي

- جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500 دولار «رحلة جوية على عربة بأجنحة» (سويسرا) إخراج نوا روكيه.

- جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة «أعوان الخير» (مصر) إخراج فرح محمد.

- تنويه خاص لفيلم «علمان» (قيرغستان) إخراج إيلجيز شرنياز.

مسابقة الفيلم التحريك الدولي

- جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500 دولار «أرواح تكمل بعضها» (هونغ كونغ إخراج دونالد كووك وجاي وانغ.

- جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة «المدينة المربعة» (هونغ كونغ) إخراج روث لام وأون وا تشاو وكا لوك ليو.

- تنويه خاص لفيلم «خيال الفراشات» (المغرب، فرنسا، البرتغال، قطر) إخراج صوفيا الخياري.

مسابقة الفيلم العربي

- جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم «شرعة» (المغرب) إخراج الحسين حنين.

- جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة «الصافرة» (العراق) إخراج عادل عبدالمجيد.

- تنويه خاص لفيلم «بوملة» الجزائر إخراج يازيد ياطو.

مسابقة أفلام الطلبة المصريين

- جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم «توافق ممتاز» مصر إخراج علاء الدين جابر.

- جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة «بعد حين» مصر إخراج محمد أسامة.

- تنويه خاص لفيلم «علاقة» (مصر) إخراج عمر موسي وعمرو شرشيرة.

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وذهبت جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين إلى فيلم «راكد» (بولندا) إخراج كونراد كولتيس، في حين ذهبت جائزة دكتور شريف حتاتة لأفضل فيلم مصري إلى «بعد حين» (مصر) إخراج محمد أسامة.

نظم مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» منذ انطلاقه الخميس، عددا من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، وماستر كلاس مصمم المناظر ومهندس الديكور السينمائي أنسي أبوسيف، بحضور أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

تتكون إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» من محمد محمود رئيسا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

من حفل ختام «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل ختام «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)