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«الإسكندرية للفيلم القصير».. محمد ياسين: وقفت أمام فاتن حمامة في أول مشواري

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش السبت 18 فبراير 2023, 03:40 مساء
«الإسكندرية للفيلم القصير».. محمد ياسين: وقفت أمام فاتن حمامة في أول مشواري
ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
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أقيمت، مساء السبت، ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

وشدد المخرج محمد ياسين في بداية الحلقة النقاشية على شرف وجوده في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مشيرا إلى أنه حدث فني رائع.. ومازح الحضور قائلا: «أنا ركبي بتخبط، وأتمنى أن يحمل ذكرى طيبة لدى الجميع».

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وتحدث محمد ياسين عن بداية خطواته في المجال الفني حينما عمل كمساعد مخرج مع كبار المخرجين، موضحا: «شيء فظيع أن المخرج يضع ثقته فيك وبتبقى كأنك واقف على المسرح قدام نجوم كبار.. وأنا ربنا إداني حظ إني أشتغل مع نجوم كبار بداية من فاتن حمامة وفريد شوقي وعادل إمام وأحمد زكي».

وتحدث المخرج محمد ياسين عن علاقته بالراحل وحيد حامد، ووصفه بأنه من أجمل وأربح الأشخاص الذين عمل معهم، وهو من الكتاب المنتجين الذين يتمتعون بذكاء شديد جدا في اختيار المشروع ومخرج عمله».

واستطرد المخرج محمد ياسين عن الراحل وحيد حامد: «كان يفرز منحا مشروعة لأي مخرج ويدافع دفاعا مستميتا في سبيل المشاركة معه».

انتقاء فريق العمل
وشدد المخرج محمد ياسين على ضرورة انتقاء فريق العمل باهتمام كبير موضحا: «أوعى تتعامل مع حد ممكن يهد مشروعك ولا يمنعك من تحقيق وجهة نظرك».

وتحدث المخرج محمد ياسين في اللقاء حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية، ومنها التصوير، والديكور، والموسيقي، والملابس، وغيرها، وتطرق أيضا إلي كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.

أقيم ماستر كلاس المخرج محمد ياسين في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام.

ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
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