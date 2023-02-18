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في «الإسكندرية للفيلم القصير»: فيلم واحد ونهايتان.. فما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش السبت 18 فبراير 2023, 11:24 صباحا
في «الإسكندرية للفيلم القصير»: فيلم واحد ونهايتان.. فما السر؟
في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حرص تسعة من مخرجي الأفلام على الحضور، ومشاهدة أفلامهم مع الجمهور، وشهدت المناقشة التي أعقبت العرض تفاعلا كبيرا مع الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
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شهدت عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة، إقبالا جماهيريا في سينما مترو، حيث توافد قطاع كبير من مختلف الأعمار.

وحرص تسعة من مخرجي الأفلام على الحضور، ومشاهدة أفلامهم مع الجمهور، وشهدت المناقشة التي أعقبت العرض تفاعلا كبيرا مع الحضور، وأدار الندوة الناقد محمد نبيل.

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وتحدث المخرج توبي أندريا عن فيلمه «Chiatura» قائلا: «قررت صنع نهايتين للفيلم، لأن هذا الأمر يجعله يقدم رسالتين مختلفتين، والرسالة الثانية من الفيلم تعطي للمشاهد أملا في المستقبل، والفيلم ليس عن قصة حقيقية، بل هو فيلم روائي».

في شيء
فيما قال المخرج العباس حميد الدين عن فيلمه «في شيء»: «أنا سعودي الجنسية، لكني نسبت الفيلم إلى مصر في المسابقة، بسبب شركة الإنتاج»، مشيرا إلى أن الفيلم يتحدث عن آثار الحرب التي لا تنتهي على الرغم من توقفها، وأضاف: «الفيلم به رسالة عالمية من وجهة نظر الأطفال، فكان نصف الفيلم مليئا بالفرحة، لكن الحرب غيرت كل شيء».

وأوضحت مخرجة فيلم «مقاسات وبعد الصورة في المرآة غير حقيقية» والمشارك في مسابقة الطلبة، أن العمل كان مشروع تخرجها، وأضافت: «كنت أريد أن أربط شخصين بطريقة غير مباشرة، وهو أول فيلم لي، وخضت تحديا كبيرا بهذه التجربة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الميزانية».

الأردنية روان وليد مخرجة فيلم «حي»، قالت: «أنا تخصصي قسم إذاعة وتلفزيون، وجزء من شغلي في الصحافة، وفكرة الفيلم ظلت تراودني لمدة ٣ سنوات، لكن العمل الفعلي على المشروع أخد ٤٠ يوما من بداية التحضير».

 شاكر بوكيف 
اليوم الأول لعروض أفلام الدورة التاسعة شهد أيضا حضور المخرج الجزائري شاكر بوكيف بفيلمه «أوليفيا»، وقال إنه كان يتوقع هذا الحضور الكبير، لأن الجمهور السكندري هو جمهور ذواق، وهذه المرة الثانية الذي يشارك فيها في مهرجان الإسكندرية، وسعيد للغاية بتقديم أفلامه في مصر.

وحضر مناقشة الأفلام أكثر من مخرج آخر، ومنهم علاء الدين جابر، وVasily Chuprina الذي أكد كل منهما ضرورة عرض الأفلام القصيرة على الشاشات الكبيرة، مثمنين دور المهرجان الحيوي في هذه المنطقة من العالم.

وانطلق حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء الخميس 16 فبراير، في دار أوبرا الإسكندرية، بحضور نجوم الفن ووسائل الإعلام وجمهور السينما في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وحضر حفل افتتاح المهرجان كل من الفنان رمزي العدل، والمنتج محمد العدل، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، والمخرجة نجوى نجار، والمخرج عمر عبدالعزيز، والممثلة رشا مهدي، وسامية أسعد، والمنتجين صفي الدين محمود ومعتز عبدالوهاب.

تقام عروض أفلام المهرجان فى سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ فبراير الجارى، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان.

في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حرص تسعة من مخرجي الأفلام على الحضور، ومشاهدة أفلامهم مع الجمهور، وشهدت المناقشة التي أعقبت العرض تفاعلا كبيرا مع الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حرص تسعة من مخرجي الأفلام على الحضور، ومشاهدة أفلامهم مع الجمهور، وشهدت المناقشة التي أعقبت العرض تفاعلا كبيرا مع الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حرص تسعة من مخرجي الأفلام على الحضور، ومشاهدة أفلامهم مع الجمهور، وشهدت المناقشة التي أعقبت العرض تفاعلا كبيرا مع الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حرص تسعة من مخرجي الأفلام على الحضور، ومشاهدة أفلامهم مع الجمهور، وشهدت المناقشة التي أعقبت العرض تفاعلا كبيرا مع الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
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