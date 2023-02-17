مينا النجار: عيني على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت ندوة، الجمعة، بالتعاون مع ملتقى «ميدفست إيجيبت»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المستمرة من 16 حتى 22 فبراير الجاري بقصر ثقافة الأنفوشي.

بدأت الندوة بعرض أفلام تتحدث عن علاقة الصحة بالأفلام، بحضور الفنان مينا النجار، مؤسس الملتقى، وأدارها دكتورة جيداء مكي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بكلية الطب جامعة الإسكندرية بحضور صناع الأفلام والكتاب.

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وقال الدكتور مينا النجار إنه سعيد بالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، لعرض أفلام مصنوعة جيدًا عن علاقة الصحة بالسينما وتأثير الأعمال على المشاهدين نفسيًا وصحيًا.

وأكد مينا النجار على أنه حرص على إنتاج أفلام تسجيلية وتجريبية وروائية جيدة الصنع، لأن كل ما يعرض له تاثير على المتلقي.

ميدفست إيجيبت

وعبّر مؤسس ميدفست عن أهمية عرض الأفلام والمناقشة مع الجمهور حول السينما خاصة عن الطب، والتعليق عليها.

واستطرد مؤسس ميدفست قائلا: «أنا عيني على مهرجان الإسكندرية منذ ثلاث سنوات.. وشايف إنه بيفرق وبيتطور وشكل الحضور يفرح».

كما عبر عن سعادته بالشراكة مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وغيره من المهرجانات الكبرى، إلى جانب الانتقال إلى الجامعات والمحافظات، والمشاركة في عروض دولية للتواصل أكثر مع الجمهور.

محمد علوش من «بوابة الوسط» في ندوة مينا النجار في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)

ندوة مينا النجار في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)