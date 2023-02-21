«الإسكندرية للفيلم القصير»: تكريم سامي حلمي.. و«هيباتيا» لمحمد مصطفى

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، تكريمات حفل ختام دورته التاسعة، والمقررة إقامته الثلاثاء، بمسرح سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية.

ويمنح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، درع «هيباتيا» الذهبي للكاتب والناقد السينمائي السكندري سامي حلمي، الذي كتب العديد من الإصدارات النقدية والبحثية السينمائية (مستقبل السينما المصرية)، (بانوراما السينما السورية)، (بانوراما السينما الفلسطينية)، (أوراق سينمائية)، وحصل على منحة تفرغ من وزاره الثقافة لإنجاز كتاب (الشخصية السكندرية فى السينما المصرية).

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أيضا يمنح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير درع «هيباتيا» الذهبي لأحد رواد نشر ثقافة السينما بالإسكندرية، وهو الأستاذ محمد مصطفى الذي تولى وشارك في إدارة العديد من نوادي السينما بالمحافظة، كما شارك في كتابة مقالات نقدية للعديد من الأفلام.