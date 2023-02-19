امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

القاهرة - بوابة الوسط

في ميامي، حطمت جامعة للتحف الفنية كانت تزور معرضا للفن المعاصر منحوتة زجاجية صغيرة للفنان الشهير جيف كونزـ تقدر قيمتها بنحو 42 ألف دولار، بعدما أوقعتها عن طريق الخطأ.

وكان التمثال الأزرق اللامع جزءا من سلسلة «بالون دوغ» التي كانت السبب وراء شهرة جيف كونز على الصعيد العالمي، وفق «فرانس برس».

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ووقع الحادث خلال عرض مسبق خاص في «آرت وينوود» في ميامي، واعتقد بعض هواة الجمع أنه كان استعراضا فنيا أو مشهدا متّفقا عليه.

وروى الفنان ستيفن غامسون لشبكة «فوكس نيوز» في ميامي: «رأيت هذه المرأة فيما كانت تتحسس التمثال الذي سقط بعدها وتحطم إلى آلاف القطع». وأضاف أنه يعتقد أن المرأة كانت تتحسس العمل الفني لترى ما إذا كان بالونا حقيقيا.

تصوير الحادث

وصوّر أحد المارة مقطع فيديو للحادث، فيما كان موظفو المعرض يزيلون شظايا الزجاج. ويسمع صوت يقول في الفيديو «لا أصدق أن أحدا قد يتحسس ذلك».

من جهتها، قالت بينيديكت كالوش، المستشارة الفنية في «بيل-إير فاين آرت» راعية أعمال جيف كونز، لصحيفة «ميامي هيرالد» الأميركية، إن هاوية الجمع لم تقصد كسر العمل الفني، وإن التأمين سيغطي الضرر.