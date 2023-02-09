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سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 10:39 صباحا
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
رأس حجري منحوت يعود تاريخه إلى 2500 سنة أعادته سويسرا إلى البيرو، 8 فبراير 2022 (أ ف ب)
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أعادت سويسرا، الأربعاء، رأسا كبيرا منحوتا بالحجارة إلى البيرو يعود تاريخه إلى نحو 2500 عام، وينتمي إلى إحدى أقدم الحضارات في البلاد، وفق ما أعلن المكتب الثقافي السويسري.

وأُحضرت المنحوتة البالغ وزنها نحو مئتي كيلوغرام، إلى سويسرا بواسطة شاحنة في العام 2016 من ألمانيا بناءً على طلب تاجر فنون ألماني، وفق «فرانس برس».

وأفاد المكتب الفدرالي للثقافة بسويسرا في بيان أنه لم يتم التصريح بشكل صحيح عن المنحوتة بوصفها أصولا ثقافية. وصودرت لاحقا لوجود «شكوك مثبتة» عن أخذها بشكل غير قانوني من البيرو.

وقدمت رئيسة المكتب الفدرالي للثقافة في سويسرا كارين باخمان، المنحوتة الحجرية المزخرفة إلى سفير البيرو، لويس ألبرتو كاسترو جو، في مكتب جمارك منطقة بازل- فايل أم راين، حيث عُثر على القطعة قبل سبع سنوات.

وبعد اكتشافها، خلص الإخصائيون في المكتب الفدرالي السويسري بعد فحص القطعة، إلى أن «الرأس الحجري العائد إلى 2500 عام في زمن حضارة تشافين ما قبل الإسبانية (نحو 1200 إلى 550 قبل الميلاد)، مصدره الأصلي البيرو الحالية»، وفق بيان المكتب، الأربعاء.

اتفاقية ثنائية
وأضاف البيان «هذا يجعلها قطعة مهمة من الممتلكات الثقافية كان ينبغي التصريح عنها على هذا النحو عند استيرادها».

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وتعاني البيرو بشدة جراء نهب المواقع الأثرية وتدميرها.

وقال المكتب إن القطع التي تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس، مثل الرأس الحجري الذي أعيد، الأربعاء، هي من بين أكثر فئات الممتلكات الثقافية المهددة بالزوال في البيرو.

سويسرا والبيرو هما من الدول الموقعة على اتفاقية «يونيسكو» للعام 1970 التي تحظر الاستيراد والتصدير غير القانونيين للممتلكات الثقافية.

كما وقع البلدان اتفاقية ثنائية في العام 2016 لتعزيز تعاونهما في هذه القضية.

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