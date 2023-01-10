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المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 04:15 مساء
المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» الفرنسية
المغني البلجيكي ستروماييه، 17 أكتوبر 2015 (أ ف ب)
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تصدر المغني البلجيكي ستروماييه قائمة الترشيحات للدورة الثامنة والثلاثين من حفلة توزيع جوائز «فيكتوار دو لا موزيك» الفرنسية المرتقبة في العاشر من فبراير، مع نيله أربعة ترشيحات في القائمة التي أُعلن عنها، الإثنين.

ورُشح المغني الذي كان في فترة استراحة نتيجة معاناته من الإجهاد المفرط، في فئات أفضل مغن، وأفضل ألبوم عن «مولتيدود»، وأفضل أغنية عن «لانفير» وأفضل عمل سمعي وبصري عن النسخة المصورة من «فيس دو جوا»، وفق «فرانس برس».

وتقدم ستروماييه على الفرنسي أوريلسان الذي نال ثلاثة ترشيحات، والمغنية البلجيكية أنجيل التي حظيت أيضا بثلاثة ترشيحات. وسيبرز المغنون البلجيكيون في حفلة توزيع الجوائز التي ستنعقد في مركز «لا سين موزيكال» قرب باريس بتاريخ، لأن مغنيا بلجيكيا ثالثا هو بيار دو مير نال ترشيحين، فيما حظيت البلجيكية مانتيسا بترشيح واحد.

- احتفال «فيكتوار دو لا موزيك» بلا جمهور

وفي دورة العام 2022، فاز أوريلسان وكلارا لوتشياني بالجائزتين الرئيستين. ونال مغني الراب الفرنسي ثلاث جوائز عن فئات أفضل مغن وأفضل أغنية «لودور دو ليسانس» وأفضل عمل سمعي وبصري عن الوثائقي «مونتر جاميه سا أ بيرسون».

وفازت كلارا لوتشياني بجائزتي أفضل فنانة وأفضل ألبوم عن «كور».

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