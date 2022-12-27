«طيارة» ترصد أبرز أحداث 2022 في أغنية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت «طيارة» أغنية «سنة بينا عدت» احتفالا بنهاية العام 2022، والتي يغنيها يوسف إسماعيل وكتبها أحمد الروبي ووزعها هاني ربيع.

الأغنية جرى إطلاقها عبر قناة «طيارة» على موقع «يوتيوب» وباقي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناولت الأغنية العديد من الظواهر التي شغلت الرأي العام مثل طلاق وزواج حسام حبيب وشيرين، وكأس العالم وإنجاز المغرب والمطرب أحمد سعد وأمينة شلباية.

وكانت «طيارة» قد أطلقت منذ عدة أعوام أغنية «سنة بنودعها» التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة للغاية وحصدت إشادات كبيرة وبعدها أغنية «رقص لي السنة».

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«طيارة» أسستها الفنانة التونسية هند صبري مع كل من محمد البسيوني ورامز يوسف وأحمد الشريف.

ويقول مطلع الأغنية:

سنة بينا كده عدت

واتقضت وخلصنا

كفاية كده دي اتعشت

كده فرطت

ولبسنا

لا كاس عالم شفنا

يدوب سلمنا وروحنا

وطريق الساحل دوخنا

وتوهنا