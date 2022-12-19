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تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 11:09 صباحا
تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي في نهائي كأس العالم، 18 ديسمبر 2022 (الإنترنت)
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ألقى الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، بالشراكة مع الشاعر محمد ولد بمبا، الأحد، قصيدة شعرية «عين الرضى» في احتفالات نهائي كأس العالم 2022 بقطر على أرض استاد لوسيل.

وتضمن حفل نهائي كأس العالم 2022 عدة فقرات، من أغاني المونديال، والألعاب النارية، وإلقاء الكلمات والقصائد التي كان من ضمنها قصيدة الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي والشاعر محمد ولد بمبا، وفق «راية الإعلامية».

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وواجه المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب لوسيل، الذي شهد حشدا جماهيريا كبيرا وحضور ثلة من قادة العالم السياسية والرياضية، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الأرجنتيني.

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