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هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 04:07 مساء
هذه حقيقة غناء ويجز في نهائي كأس العالم بقطر
بوستر أغنية ويجز «عز العرب» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أنهى عصام تاج مدير أعمال مطرب الراب المصري ويجز مسألة مشاركته في حفل نهائي كأس العالم المحدد له، الأحد، بين فرنسا والأرجنتين.

وقال تاج في تصريحات مع عمرو أديب عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «ويجز سيغني بين شوطي المباراة في استاد لوسيل أمام جماهير نهائي المونديال». وأضاف: «بين شوطى المباراة فور إطلاق الحكم الصافرة ودخول اللاعبين غرف خلع الملابس سيقوم ويجز بغناء أغنيته الجديد (عز العرب) كاملة وسط استعراضات ضخمة».

من ناحية أخرى، طرح حساب (فيفا) الرسمي على موقع «يوتيوب أغنية «عز العرب» لويجز. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ويجز وجرى طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج المصري على العربي.

الأغنية فكرة لحسين عبدالله الذوادي أمين عام لجنة المشاريع والإرث القطرية، وأحد مسؤولي تنظيم كأس العالم بقطر، ومدير تصوير فوزي درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، ومن إنتاج شركتي «ambient light» و«كالمنتارا».

وتقول كلمات الأغنية: «حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله».

نقابة الموسيقيين
وفي السياق نفسه، علق نقيب الموسقيين المصريين المطرب والشاعر مصطفى كامل، على أنباء اختيار ويجز للغناء في حفل ختام كأس العالم 2022 بقطر، قائلا: «ربنا يوفقه لو كان رايح يمثل مصر بالشكل المشرف الذي يليق بنا فله كل الدعم وبعد أن توليت مسؤولية النقابة قررت احتضان شباب المهرجانات، وجرى توجيه الدعوة إليهم وحضروا جميعًا عدا ويجز».

وأضاف لبرنامج «آخر النهار» مع محمد الباز: «جرى الاتفاق معهم حول اختيار الكلمات، والالتزام بالضوابط، وجرى احتواء الشباب، وعلى مدار شهرين لم يسمع مواطن كلمة سيئة من هؤلاء الشباب».

- ويجز يغني «عز العرب» لكأس العالم بقطر

وأشار إلى أنه اتفق مع شباب المهرجانات على مجموعة مطالب، وأخذ عليهم إقرارات وتعهد بالالتزام بالقيم الأخلاقية والمعايير، متسائلًا: «لماذا لم يحضر ويجز؟ هل هو لا يحترم كيان النقابة؟ أم هو مستهتر بالنقابة والقوانين؟ منوهًا بأن ويجز لم يحترم الكيان ولم يحضر للنقابة وحتى الآن لم يوقع على إقرار الالتزام بضوابط النقابة».

ونوه مصطفى كامل، بأن ويجز ممنوع من الغناء داخل مصر، لأنه لم يلتزم بالضوابط ولم يحضر للنقابة، أما في الخارج فله كل الدعم.

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