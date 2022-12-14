ويجز يغني «عز العرب» لكأس العالم بقطر

القاهرة - بوابة الوسط

تطلق «فيفا» خلال ساعات عبر صفحتها الرسمية فديو كليب أغنية جديدة لمونديال قطر 2022، بعنوان «عز العرب» وهي من غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز.

فيديو كليب أغنية «عز العرب» من إخراج علي العربي، ومدير تصوير فوزي درويش، وتصميم رقصات ليلى غالي، ومن إنتاج شركتي «ambient light» و«كالمنتارا».

ويقول مطلع الأغنية:

حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله.. حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا.. غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله

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يشار إلى أن المخرج علي العربي ومطرب الراب ويجز تعاونا من قبل في الأغنية الرسمية الخاصة للفيلم الوثائقي «كباتن الزعتري».