شباك التذاكر: «بلاك بانثر» يحتفظ بالصدارة رغم تراجع الإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط

رغم تراجع إيراداته إلى 11,1 مليون دولار، أظهرت الأرقام التي نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز»، الأحد، احتفاظ فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

واتي ذلك نظرا إلى عدم تسجيل إقبال كبير على الصالات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، فدور السينما التي تعاني أصلاً منافسة منصات البث التدفقي الواسعة الشعبية، لم تشهد هذا الأسبوع أي أفلام جماهيرية جديدة، وفق «فرانس برس».

- «بلاك بانثر» يواصل تصدره شباك التذاكر الأميركية

ولم يتجاوز مجموع إيرادات الأفلام الإثني عشر الأولى في الترتيب 35 مليون دولار، وهي حصيلة من الأسوأ هذه السنة، على ما لاحظ المحللون.

وتمكن هذا الشريط، وهو تكملة لفيلم «بلاك بانثر» الذي أنتجته شركة «مارفل» وحقق نجاحاً كبيراً العام 2018 ، من أن يحصد حتى الآن 409,8 ملايين دولار في أميركا الشمالية وحدها، وهو رقم لا يزال رغم ضخامته بعيداً من حصيلة عائدات الجزء الأول التي بلغت 700,4 مليون دولار.

وسيواجه الفيلم أيضاً منافسةً قريباً من فيلم «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» لجيمس كامرون الذي تنطلق عروضه في الولايات المتحدة في 16 ديسمبر، وهو تتمة كذلك لفيلم «أفاتار» الذي حق إيرادات كبيرة قبل 13 عاماً، ويعوّل عليه القطاع السينمائي لتنشيط شباك التذاكر.

فيلم «فايولنت نايت»

وفي الغضون، احتل المركز الثاني في الترتيب فيلم «فايولنت نايت» (8,7 ملايين دولار)، وهو شريط أكشن كوميدي يؤدي فيه نجم «سترينجر ثينغز» ديفيد هاربور دور سانتا كلوز يواجه أشراراً يدخلون عنوة منزل عائلة ثرية للسطو على ثروتها.

أما المرتبة الثالثة، فبقيت من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «سترينج وورلد» من ديزني الذي بلغت مداخيله 3,6 ملايين دولار.

وحلّ في المركز الرابع مع حوالى 2,7 مليون دولار فيلم الرعب الكوميدي «ذي منيو» من بطولة رالف فاينز.

وكانت الإيرادات البالغة مليوني دولار التي حققها «ديفوشن» كافية ليكون الخامس في الترتيب، وهو فيلم عن قصة طيارين مقاتلين ينتميان إلى البحرية الأميركية،