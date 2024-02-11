شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين، مقطع فيديو يوثق استهدافها أفراد قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل غربي خان يونس.

ويظهر في الفيديو تنقل مقاتلي «سرايا القدس»، بمنازل عدة من خلال فتحات في الجدران، حتى وصولهم إلى المكان الذي يتيح استهدافهم لقوة جيش الاحتلال.

واستمرت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة، اليوم الأحد، واعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابطين وجندي في معارك جنوب القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان والقصف الإسرائيلي.

اليوم الـ128 من العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي اليوم الـ128 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي خان يونس أيضا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت المنازل المحيطة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وفي الوقت ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط من الكتيبة 603 الهندسية وضابط وجندي من وحدة للمظليين بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة. وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن 2855 ضابطًا وجنديًا قد أصيبوا منذ بداية الحرب، وجراح 432 ضابطًا وجنديًا خطيرة للغاية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 122 شهيدًا و173 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأضافت الوزارة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 جريحًا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبرالماضي.