«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها قتلت 15 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الجوازات غرب غزة.

وقالت الكتائب في بيان مساء الجمعة، «تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة».

دك تجمع لجنود الاحتلال

ولفتت كتائب القسام في بيان منفصل، إلى أن عناصر المقاومة دكوا تجمعاً لجنود الاحتلال المتوغلين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون، كما تم تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

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وأكدت الكتائب إيقاع3 دبابات «ميركفاه» صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف «الياسين 105»، وعبوات «الشواظ».