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خمسة قتلى في انهيار منزل بمدينة فاس القديمة المغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 07:58 مساء
خمسة قتلى في انهيار منزل بمدينة فاس القديمة المغربية
أحد شوارع مدينة فاس في المغرب. (أ ف ب)
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لقي خمسة أشخاص حتفهم في انهيار منزل بالمدينة القديمة في فاس بشمال المغرب، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

وانهار المبنى القديم المؤلف من ثلاثة طوابق جزئيًا مساء السبت بعد هطول أمطار غزيرة، بحسب وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن ثلاثة رجال وامرأتين قضوا في الحادث.

واحدة من أعرق وأكبر المدن القديمة في العالم
وأشار موقع «لو360» الإخباري إلى أن المبنى الواقع في المدينة التي تصنفها اليونيسكو موقعًا للتراث العالمي، «لا يعتبر مهددًا (بالسقوط) أو يمثل خطرًا على السكان والحي».

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تحظى مدينة فاس بشعبية كبيرة لدى السياح، وهي واحدة من أعرق وأكبر المدن القديمة في العالم (280 هكتارا)، وتعتبر من أفضل المدن المحفوظة في العالم العربي والإسلامي، لكن سبق أن انهارت مبانٍ متداعية أخرى فيها.

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