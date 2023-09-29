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صندوق النقد يقرض المغرب 1.3 مليار دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 08:19 صباحا
صندوق النقد يقرض المغرب 1.3 مليار دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية
برج محمد السادس في مدينة الرباط، 21 أغسطس 2023. (ا ف ب)
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أعلن صندوق النقد الدولي تقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.

ويأتي القرض الممتد على فترة 18 شهرا بعد شهر من الزلزال المدمر في المغرب، ويندرج في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق عليه مجلس الإدارة وهو يساوي مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (وحدة حساب صندوق النقد الدولي المقابلة لسلة من العملات الخمس الرئيسية)، وفق بيان للمؤسسة الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

قرض لدعم مواجهة الكوارث الطبيعية والتغير المناخي
ويهدف القرض إلى «تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون» من اقتصاده.

وأضاف الصندوق أنه «سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة».

كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل الماضي، وفق مقاربة تبناها صندوق النقد الدولي تسمح لهذه الدول بالوصول بسرعة إلى موارد الصندوق، من دون شروط لاحقة.

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