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المغرب: 4 انفجارات مجهولة في الصحراء الغربية تسفر عن قتيل وإصابة 3

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 04:08 مساء
المغرب: 4 انفجارات مجهولة في الصحراء الغربية تسفر عن قتيل وإصابة 3
صورة متداولة لانتشار فرق الأمن والإنقاذ في السمارة( سكاي نيوز)
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أسفرت أربعة انفجارات، مساء السبت، عن مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، في مدينة السمارة بمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية المغربية، الأحد، من دون الكشف عن الأسباب.

وأوضحت السلطات المحلية لوكالة «فرانس برس» أن هذه الانفجارات وقعت في ثلاثة أحياء مختلفة، وألحقت أضرارا مادية بمنزلين، وجرى نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في العيون، على بُعد 200 كلم غرب السمارة، البالغ عدد سكانها أكثر من 66 ألف نسمة، بينما تمكن المصاب الثالث من العودة إلى منزله، بعد تلقيه الإسعافات الأولية من جروح طفيفة.

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وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن وكالة «فرانس برس» من التحقق من صحتها، قسما منهارا من سقف منزل فارغ. وأظهرت أخرى حطاما معدنيا مجهول الهوية.

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي. وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، حيث تسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء، لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم العام 1991، ولم يجر تنفيذه.

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