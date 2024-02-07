نتانياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بـ«تحضير» هجوم على رفح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أنه أمر الجيش بـ«تحضير» هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الانتصار على حماس هو «مسألة أشهر».

وفي خطاب متلفز، رأى نتانياهو أن الرضوخ لمطالب حركة حماس «سيؤدي إلى مجزرة أخرى»، وذلك تزامنا مع وجود وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في «إسرائيل»، لبحث اتفاق على هدنة جديدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكر مسؤول إسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق بالغ بشأن التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة.

«تداعيات إقليمية لا تحصى»

في السياق نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، من «تداعيات إقليمية لا تحصى» لهجوم إسرائيلي بري محتمل على مدينة رفح، التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

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وقال أنطونيو غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «عمل كهذا سيزيد بشكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى»، مجددا مطالبته بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن»

يأتي هذا في وقت اقترحت «حماس» خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له القطاع منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتفضى إلى إنهاء الحرب، في رد على اقتراح نقله وسطاء قطريون ومصريون، ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.