  • Alwasat News
Atwasat

السعودية تنتقد التصريحات الأميركية وتضع شرطين لـ«التطبيع» مع «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 04:08 مساء
السعودية تنتقد التصريحات الأميركية وتضع شرطين لـ«التطبيع» مع «إسرائيل»
علم السعودية أمام مقر وزارة الخارجية. (الإنترنت)
WTV_Frequency

انتقدت السعودية، اليوم الأربعاء، تصريحات الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أشار فيها إلى مناقشات «إيجابية» بهدف تطبيع العلاقات بين المملكة و«إسرائيل».

وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان، على أنه «لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يجر الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب جميع أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع»، منبهة إلى أن «موقف الرياض كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة».

وحضَّت السعودية المجتمع الدولي وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على أهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

بلينكن يصل السعودية في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط
السفير السعودي: المملكة لن تقبل بأي ضغوط تجاه مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

كيربي عن التطبيع بين السعودية و«إسرائيل»: تلقينا ردود فعل إيجابية
وأتى الموقف السعودي ردًا على تصريح أدلى به الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء. وقال كيربي ردًا على سؤال عن فرص تطبيع العلاقات بين السعودية و«إسرائيل» في ظل العدوان على غزة: «كنا، قبل 7 أكتوبر، وما زلنا، نجري مناقشات مع شركائنا في المنطقة - إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الشريكين الرئيسيين - في محاولة للمضي قدمًا في اتفاق لتطبيع العلاقات. هذه المناقشات تسير على ما يرام. لقد تلقينا ردود فعل إيجابية من الجانبين».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد له أن «الرياض مهتمة بإقامة علاقات مع إسرائيل لكنها تريد وضع حد للحرب في غزة ورسم مسار يقود إلى ولادة دولة فلسطينية».

وأضاف بلينكن للصحفيين في الدوحة غداة اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض إنه «في ما يتعلق تحديدًا بالتطبيع، كرر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك»، وتابع: «لكنه أوضح أيضًا ما قاله لي من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين: إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق به ومحدد زمنيًا لإقامة دولة فلسطينية»، على حد قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على...
مقتل قياديين في «كتائب حزب الله» بضربة لطائرة مسيرة في بغداد
مقتل قياديين في «كتائب حزب الله» بضربة لطائرة مسيرة في بغداد
مقتل قيادي من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية
مقتل قيادي من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع ......
المزيد
انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودا قبالة سواحل تونس
انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودا قبالة ......
«تمويل الأونروا».. شبح يلاحق اللاجئين الفلسطينيين لبنان
«تمويل الأونروا».. شبح يلاحق اللاجئين الفلسطينيين لبنان...
أحدث حصيلة لشهداء العدوان على غزة منذ أكتوبر
أحدث حصيلة لشهداء العدوان على غزة منذ أكتوبر...
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة...
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق...
المزيد