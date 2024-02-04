استشهاد وإصابة العشرات في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ121

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في أحياء متفرقة من مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع تواصل القصف على جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب النازحين في مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لاستشهاد مواطن برصاص القناص، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن قصفا إسرائيليا استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية صيدلية الولاء في منطقة الطيران بمدينة غزة، ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني.

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وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مواطنين خلال تفقدهم أراضيهم ومنازلهم بمنطقة الشعب شرق الشجاعية، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم، وآخرين في محيط منطقة الصناعة، كما أصيب آخرون في إطلاق مسيرة إسرائيلية النار صوب مواطنين في حي الرمال.

كذلك استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث شن طيران الاحتلال الحربي، عدة غارات، منذ فجر اليوم، تركّزت على وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية.

سلسلة غارات على خان يونس

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال، في قصف على منزل لعائلة أبو صفر بمنطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق مختلفة شرق وجنوب خان يونس، ما أدى لاشتعال النيران بعدد من المنازل.

وأفادت مصادر طبية، بأن عشرات الجثامين وصلت مستشفى كمال عدوان بعد انسحب الاحتلال من شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ121 ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.