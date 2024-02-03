  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 3400 هدف تابع لـ«حزب الله» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:23 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 3400 هدف تابع لـ«حزب الله» في لبنان
أدخنة تتصاعد في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2023. (رويترز)
WTV_Frequency

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت قصف أكثر من 3400 هدف لحزب الله في لبنان منذ بدء الحرب في غزة.

وقال هاغاري للصحفيين «منذ بداية الحرب هاجمنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في كل جنوب لبنان»، مضيفا أن «أكثر من 200 قيادي قتلوا في الضربات»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق السبت، أن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة قاعدة ‏«خربة ماعر» الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تم رصد 3 صواريخ، اليوم السبت، اجتازت الأراضي اللبنانية إلى مناطق «برعام» و«زرعيت» (بالجليل الأعلى) وسقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

 استهدف جنود إسرائيليين في مستوطنة «يرؤون»
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي «إطلاق صاروخين من لبنان سقطا بمنطقة مفتوحة في زرعيت، وصاروخ مضاد للدبابات على كيبوتس برعام بالجليل الأعلى».

-  حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال بالصواريخ في ثكنة راميم الإسرائيلية
-  «حزب الله» يقصف 4 مواقع للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ «بركان».. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

وفي السياق أعلن حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنة «يرؤون» قبالة جنوبي لبنان وأوقع إصابات في صفوفهم، وقال الحزب إنه قصف مستوطنة «إيفن مناحم» بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة فيها.

وكان حزب الله أعلن قبل ذلك أن مقاتليه استهدفوا موقعي رمثا والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا المحتلة وحققوا إصابات مباشرة فيهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الأميركي: إسقاط 8 مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها
الجيش الأميركي: إسقاط 8 مسيرات قبالة اليمن وتدمير 4 قبل إطلاقها
روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية في العراق وسورية
روسيا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الضربات الأميركية في ...
شاهد: «سرايا القدس» تسقط مسيرة إسرائيلية.. و«القسام» تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال
شاهد: «سرايا القدس» تسقط مسيرة إسرائيلية.. و«القسام» تستهدف ...
بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في غزة
بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 3400 هدف تابع لـ«حزب الله» في لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 3400 هدف تابع لـ«حزب الله» في لبنان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال الإسرائيلي مصمم على إجرامه
مئة يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال ......
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
المزيد
ضربات أميركية - بريطانية تستهدف 36 هدفًا للحوثيين في اليمن
ضربات أميركية - بريطانية تستهدف 36 هدفًا للحوثيين في اليمن...
سلسلة ضربات جديدة تهز العاصمة اليمنية صنعاء
سلسلة ضربات جديدة تهز العاصمة اليمنية صنعاء...
الجيش الأميركي يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن
الجيش الأميركي يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن...
الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 3400 هدف تابع لـ«حزب الله» في لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 3400 هدف تابع لـ«حزب الله» في ......
بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في غزة
بعد 120 يوماً: 27238 شهيدًا وأكثر من ألفي مجزرة للاحتلال في ......
المزيد