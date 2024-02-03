الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 3400 هدف تابع لـ«حزب الله» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت قصف أكثر من 3400 هدف لحزب الله في لبنان منذ بدء الحرب في غزة.

وقال هاغاري للصحفيين «منذ بداية الحرب هاجمنا أكثر من 3400 هدف لحزب الله في كل جنوب لبنان»، مضيفا أن «أكثر من 200 قيادي قتلوا في الضربات»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق السبت، أن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة قاعدة ‏«خربة ماعر» الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تم رصد 3 صواريخ، اليوم السبت، اجتازت الأراضي اللبنانية إلى مناطق «برعام» و«زرعيت» (بالجليل الأعلى) وسقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

استهدف جنود إسرائيليين في مستوطنة «يرؤون»

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي «إطلاق صاروخين من لبنان سقطا بمنطقة مفتوحة في زرعيت، وصاروخ مضاد للدبابات على كيبوتس برعام بالجليل الأعلى».

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وفي السياق أعلن حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنة «يرؤون» قبالة جنوبي لبنان وأوقع إصابات في صفوفهم، وقال الحزب إنه قصف مستوطنة «إيفن مناحم» بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة فيها.

وكان حزب الله أعلن قبل ذلك أن مقاتليه استهدفوا موقعي رمثا والسماقة الإسرائيليين في مزارع شبعا المحتلة وحققوا إصابات مباشرة فيهما.