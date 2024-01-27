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«حزب الله» يقصف 4 مواقع للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ «بركان».. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 05:15 مساء
«حزب الله» يقصف 4 مواقع للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ «بركان».. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
قصف إسرائيلي على الحدود اللبنانية. (الإنترنت)
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمع للاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع العباد وتجمع آخر في محيط موقع جل العلام العسكري بصواريخ «بركان»، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ تجمعا للاحتلال أيضا في محيط ثكنة دوفيف، وقاعدة خربة ماعر، ودوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من جنوب لبنان.

قصف أطراف البلدات المتاخمة للخط الأزرق 
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولا وأطراف البلدات المتاخمة للخط الأزرق من بلدة الناقورة صعودا حتى بلدتي رامية وعيتا الشعب.

وأضافت الوكالة أن رشاشات الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة أطلقت النار تجاه الأحراش المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب. بالمقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط 4 صواريخ من جنوب لبنان في مستوطنة شلومي بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات أو أضرار.

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وأعلن حزب الله أمس الجمعة استشهاد 4 من عناصره في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. وكان حزب الله أعلن أمس أيضا استخدام صواريخ «فلق 1» للمرة الأولى لقصف مواقع إسرائيلية عسكرية، وهي من عيار 240 مليمترا، ويصل مداها إلى 10.5 كيلومتر، وتحمل رؤوسا حربية شديدة التفجير دون شظايا.

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