السيسي وملك الأردن يحذران من خطورة التصعيد العسكري على الأمن الإقليمي

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إدانة بلاده للهجوم «الإرهابي» الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سورية، وأشار إلى دعم مصر للأردن، وحرصها على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بالملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية.

كما بحث الزعيمان الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرَيْن من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، ومؤكدَيْن أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين.

هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن

وأعلن الجيش الأميركي الأحد مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن، علمًا بأنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب في غزة.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان «في 28 يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيَّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية». وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بالرد بعد مقتل العسكريين الأميركيين، وحمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.