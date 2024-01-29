العراق يستنكر مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن ويدعو إلى «وقف دوامة العنف»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الحكومة العراقية إلى وقف دوامة العنف، بعد مقتل ثلاث جنود أمريكيين في الأردن في هجوم بطائرة مسيرة، فيما استنكرت الواقعة، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.

وقال العوادي، في بيان نشره على حسابه بموقع «x»، إن الحكومة العراقية تستنكر «التصعید المستمرّ» وخصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السوریة - الأردنیة، كما تتابع «بقلق بالغ» التطورات الأمنیة الخطیرة في المنطقة.

وتابع «في الوقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع».

- مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بمسيَّرة على قاعدة في الأردن.. وبايدن يتوعد بالرد

وشدد على أنّ انعكاس ھذه التطورات يھدد السلم والأمن الإقلیمي والدولي، ويقوض جھود مكافحة «الإرھاب» والمخدرات، وكذلك يعرض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر.

مقتل ثلاثة جنود أميركيين

وأعلن الجيش الأميركي الأحد مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيَّرة على قاعدة في الأردن، علمًا أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان «في 28 يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيَّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية»