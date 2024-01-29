صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب محذرة من صواريخ أطلقت من قطاع غزة للمرة الأولى منذ أسابيع.

وقالت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» في بيان مقتضب «قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين» في قطاع غزة، بحسب «فرانس برس».

وذكرت القناة «12 الإسرائيلية» أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها. كما ذكر المصدر ذاته أن سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب أصيبت جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في اليوم 115 من العدوان، وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 26 ألفا و637 شهيدا منذ بداية الحرب، وبلغ عدد الجرحى 65 ألفا و387.

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وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 215 شهيدا و300 مصاب.