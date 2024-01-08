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شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 08:44 مساء
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
رشقات صواريخ تنطلق من غزة نحو تل أبيب. (الإنترنت)
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واصلت المقاومة الفلسطينية في غزة معاركها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع والتسعين منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع، وقصفت «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ، كما تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي ونصب الكمائن لجنوده في محاور التوغل البري في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغٍ عسكريٍ أنّ مقاتيلها تمكنوا من إفشال محاولة إسرائيلية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو تواجد أحد الأسرى بداخله. وقالت الكتائب إنّ «مقاتليها تصدوا للقوة وتمكنوا من إفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة».

كما استهدف مقاتلو القسام دبابة «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب «القسام» مساء اليوم الإثنين أنّها قصفت «تل أبيب» برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

قنص جندي إسرائيلي وقتله ببندقية «الغول» القسامية
وتداولت وسائل إعلام مشاهد لهروب المستوطنين بعد دويّ انفجارات قوية في تل أبيب في اليوم الرابع والتسعين من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت كتائب القسام إنّ مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي وقتله ببندقية «الغول» القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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من جانبها بثت «سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«الجهاد الإسلامي» مشاهد من«حمم الهاون» التي استهدفت «التحشدات العسكرية» في محاور التقدم بمدينة خان يونس، اليوم الإثنين.

وأعلنت كتائب القسام استهداف قوة راجلة من جنود الاحتلال في البريج شمال قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، كما دمّرت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل بقذيفة «الياسين 105»، واستهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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