شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب «عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن مقاتليها استهدفوا آليات للاحتلال الإسرائيلي، وخاضوا اشتباكات من مسافة صفر مع جنوده، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي وجرح 26 آخرين في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأعلنت الكتائب استهداف دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية، وأنها اشتبكت من مسافة صفر مع قوة راجلة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفي وقت سابق، قالت الكتائب إنها قصفت بقذائف هاون تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس أيضا.

قصف تمركز لجنود وآليات الاحتلال

من جهتها، قالت «سرايا القدس» الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها استهدفوا بقذائف هاون تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال بمحيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس. وبثت «كتائب القسام» مشاهد لقصف نفذته مع «سرايا القدس» بقذائف الهاون على قوات الاحتلال الراجلة شمالي قطاع غزة.

وأفاد بسماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مخيم جباليا. وأعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا آلية إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» غرب تل الهوا بمدينة غزة، كما اشتبكوا مع قوة مشاة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

«القسام» تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة «شواظ»

كما استهدفت «كتائب القسام» ناقلة جند إسرائيلية بعبوة «شواظ» وقذيفة «الياسين 105» شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ونشرت كتائب «القسام» مشاهد لطائرة مسيّرة إسرائيلية سيطر عليها مقاتلوها شمالي قطاع غزة.

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في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 26 عسكريًا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية. وأعلن الاحتلال في وقت سابق مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة عسكريين اثنين بجروح خطيرة في معارك جنوبي القطاع أمس الإثنين.

وبهذا يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 523 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبرالماضي، من بينهم 193 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 26 عسكريًا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ السابع من أكتوبرالماضي إلى 2567، ومنذ بداية العملية البرية إلى 1135.