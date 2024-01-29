استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، عن استشهاد صحفيين اثنين جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين الآمنين في محافظات قطاع غزة.

وقال «الإعلامي الحكومي»، إن العدد ارتفع بعد استشهاد الصحفيين عصام لولو الذي كان يعمل مذيعًا ومقدم برامج في تلفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطالله الذي كان يعمل في مؤسسة الرسالة للإعلام، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وبحسب المكتب، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 122 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

- ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 120 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

«أسوأ سجاني الصحفيين»

وخلال الشهر الحالي، أصدرت، لجنة «حماية الصحفيين» تقريرها الذي وضع للمرة الأولي إسرائيل في قائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»، بعدما سجلت احتجازات لصحفيين فلسطينيين دون محاكمة منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» في غزة.

وتساوت بذلك إسرائيل مع إيران في ترتيب قائمة الدول التي لها تاريخ سيئ في سجن الصحفيين، حسب شبكة «سكاي نيوز».

وأشار التقرير إلى أن الصين وميانمار كانت أسوأ المخالفين، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفيا في العام 2023، وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام.