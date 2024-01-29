  • Alwasat News
Atwasat

استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 03:22 مساء
استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
تشييع أحد الصحفيين في غزة بعد استهدافه بنيران الاحتلال الإسرائيلي. (صفا)
WTV_Frequency

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، عن استشهاد صحفيين اثنين جرّاء الاستهداف والقصف المتواصل من طائرات الاحتلال على منازل المواطنين الآمنين في محافظات قطاع غزة.

وقال «الإعلامي الحكومي»، إن العدد ارتفع بعد استشهاد الصحفيين عصام لولو الذي كان يعمل مذيعًا ومقدم برامج في تلفزيون فلسطين، ومحمد عبد الفتاح عطالله الذي كان يعمل في مؤسسة الرسالة للإعلام، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وبحسب المكتب، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 122 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

- ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 115 بعد ارتقاء بدير وعكاشة والعبادلة

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،  ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 120 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

 «أسوأ سجاني الصحفيين»
وخلال الشهر الحالي، أصدرت، لجنة «حماية الصحفيين» تقريرها الذي وضع للمرة الأولي إسرائيل في قائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»، بعدما سجلت احتجازات لصحفيين فلسطينيين دون محاكمة منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» في غزة.

وتساوت بذلك إسرائيل مع إيران في ترتيب قائمة الدول التي لها تاريخ سيئ في سجن الصحفيين، حسب شبكة «سكاي نيوز».

وأشار التقرير إلى أن الصين وميانمار كانت أسوأ المخالفين، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفيا في العام 2023، وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط ...
«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات...
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
115 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة
115 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف ...
العراق يستنكر مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن ويدعو إلى «وقف دوامة العنف»
العراق يستنكر مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن ويدعو إلى «وقف دوامة...
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وقصفنا نقطة دعم للاحتلال شمال غزة
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وقصفنا نقطة دعم ...
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي ......
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة
أكثر من 60 شهيدا بغارات عدوانية إسرائيلية على غزة...
المزيد
استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة...
إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بعملية دهس في حيفا
إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة بعملية دهس في حيفا...
6 قتلى في قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب دمشق
6 قتلى في قصف للاحتلال الإسرائيلي قرب دمشق...
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية...
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وقصفنا نقطة دعم للاحتلال شمال غزة
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وقصفنا نقطة دعم......
المزيد