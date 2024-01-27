تظاهرات في عواصم ومدن عالمية تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شهد عدد من المدن والعواصم حول العالم مظاهرات حاشدة اليوم السبت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمتين الألمانية برلين والنمساوية فيينا، بالإضافة لمدينة روتردام الهولندية وأودنسة الدنماركية خرج عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة اليوم السبت دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدًا بجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين ومطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، منددين بازدواجية المعايير التي تمارسها الأنظمة الداعمة للكيان المحتل، ومطالبين بضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال.

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

كما أشارت وكالة «رويترز» إلى خروج متظاهرين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في كل من العاصمة الإيطالية روما، ومدينة إسطنبول التركية. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تظاهرة بالسيارات في مدينة وروتردام الهولندية دعما للفلسطينيين. (الإنترنت)