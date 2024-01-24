الحوثيون: إصابة مباشرة لسفينة حربية أميركية خلال ساعتين من الاشتباك بخليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة خلال اشتباك استمر ساعتين مع «مدمرات وسفن حربية أميركية في خليج عدن».

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي العميد يحيى سريع: «جري الاشتباك اليوم مع مدمرات وسفن حربية أميركية في خليج عدن وباب المندب خلال حماية سفينتين تجاريتين أميركيتين».

إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة

وأضاف سريع أن من نتائج عملية الاشتباك إصابة سفينة حربية أميركية إصابة مباشرة، وإجبار السفينتين التجاريتين الأميركيتين على التراجع. وتابع: «صواريخنا البالستية وصلت إلى أهدافها على الرغم من محاولة السفن الحربية اعتراضها»، مشيرا إلى أن عملية الاشتباك استمرت أكثر من ساعتين، واستخدم فيها عدد من الصواريخ البالستية.

وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر، لكن جري اعتراض اثنين منها، بينما أخطأ الثالث هدفه.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: «أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر. أخطأ صاروخ هدفه، وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية الصاروخين الآخرين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وشدد الحوثيون على «استمرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة».

يرتفع بذلك عدد السفن الأميركية التي استهدفها الحوثيون إلى ست سفن منذ العاشر من يناير الحالي، عقب تعرض ثلاثة قوارب للبحرية اليمنية لاعتداء من قِبل القوات الأميركية، واستشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية في 30 ديسمبر الماضي.