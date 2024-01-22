الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية «أوشن جاز» في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أميركية «أوشن جاز» في خليج عدن.

قال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية نفذتها القوات البحرية اليمنية بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأضاف سريع أن العملية جاءت «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا».

«الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادمٌ لا محالة»

وشدد سريع على أن «الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادمٌ لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب». وأكد الناطق العسكري استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

كما أكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في اتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية كافة ضمن حق الدفاع عن اليمن واستمرار مساندة فلسطين. وختم سريع بيانه بالقول إن «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الرد على أيّ اعتداء أميركي أو بريطاني على بلدنا وذلك باستهداف مصادر التهديد كافة في البحرين الأحمر والعربي».

14 عملية بحرية سابقة تستهدف 17 سفينة

ومنذ الـ19 من نوفمبر 2023م، إلى الـ19 من يناير 2024، نفذ الحوثيون المسلحة اليمنية 14 عملية بحرية استهدفت 17 سفينة، منها ثلاث سفن مملوكة «للكيان الإسرائيلي» وأربع سفن أمريكية و10 سفن كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي.

في 19 نوفمبر 2023م نفذ الحوثيون عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ ( جلاكسي ليدر ) واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ.

في 3 ديسمبر 2023م، نفذ الحوثيون عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ في بابِ المندب وهما سفينة «يونِتي إكسبلورر» وسفينة « نمبر ناين»، حيثُ تم استهدافُ السفينةِ الأولى بصاروخِ بحري والسفينةِ الثانيةِ بطائرةٍ مسيرةٍ بحرية.

في 12 ديسمبر 2023م نفذ الحوثيونعمليةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ «استريندا» تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى «الكيانِ الإسرائيلي» وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب.