خمسة قتلى في دمشق جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن قصف الاحتلال الإسرائيلي على مبنى سكني في دمشق خلّف خمسة قتلى، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المرصد أن المبنى المستهدف كان يستضيف اجتماع قيادات مقربة من إيران، على حد قولها.

مصدر في «التحالف الإقليمي المؤيد لسورية» أكد مقتل عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني بالغارة الجوية الإسرائيلية، وفق وكالة «رويترز».

وأوضح المرصد أن الهجوم على المبنى المؤلف من أربعة طوابق بواسطة صاروخ أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. كما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أعلنت صباح اليوم وقوع قصف إسرائيلي، وأن الهجوم استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق، وهو ناجم عن عدوان إسرائيلي.