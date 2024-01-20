جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، السبت، عن قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا في دمشق وتصاعد دخان كثيف من المكان وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة أن الهجوم استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق وهو ناجم عن عدوان إسرائيلي.

وعلى صعيد العدوان الداخلي، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 ألفا و762 شهيدا، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال. وقالت وزارة الصحة في بيان: «في اليوم الـ105 للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فإن الاحتلال يرتكب مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة»، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 جرحى منذ السابع من أكتوبر.